В России начнут действовать новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО

Так, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без учета скидок

Фото: Динар Фатыхов

С 11 июля в России начнет действовать новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов. Эти справочники будут использоваться страховыми компаниями при расчете выплат по ОСАГО. Благодаря этим изменениям средняя сумма выплат должна увеличиться на 10%, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

По указанию регулятора, при определении средней стоимости запчастей цены аналогов, которые дешевле оригинала на 70% и более, не будут учитываться. Также средняя стоимость расходных материалов будет определяться без учета скидок.

Российский союз автостраховщиков (РСА), в своем Telegram-канале отметил, что редакции справочников с учетом новых правил будут утверждены в течение трех месяцев.

Дополнительно введены изменения в учет затрат на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки. Теперь расходы на такие детали будут полностью включены в стоимость ремонта. В настоящее время лимит составляет не более 2% от стоимости заменяемых запчастей, и в некоторых случаях это ограничение не позволяет полностью покрыть расходы на эти детали.

Ранее была названа средняя стоимость ОСАГО для б/у авто в Татарстане.

Никита Егоров