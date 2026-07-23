В апреле — июне 2026 года продажи новых авто экономкласса в РТ выросли на 31%

Прогноз на 2026 год по России — почти 15 тысяч проданных новых машин

Фото: Максим Платонов

По итогам апреля — июня 2026 года в Татарстане продажи новых легковых автомобилей экономического сегмента выросли на 31% в сравнении с первым кварталом текущего года. В годовом выражении за аналогичный период увеличение составило 23%. Об этом свидетельствуют данные «Автостата».

Лидерами по продажам в апреле — июне стали модели LADA (5 771 авто), Haval (1 839) и Tenet (1 437), показав рост на 22%, 45% и 9% соответственно по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если в 2025 году в регионе было зарегистрировано около 12,2 тысячи новых автомобилей, то в 2026 году ожидается почти 15 тысяч. Эксперты связывают такую динамику с макроэкономическими изменениями, структурными сдвигами на рынке и активной конкуренцией брендов за бюджетного покупателя.



В то же время спрос на официально импортированные китайские марки снижается из-за разочарования в их качестве и стоимости обслуживания. В целом во II квартале этого года только 21% проданных автомобилей были собраны в Китае, 3,6% — в Беларуси, а 73,7%, или 11 тысяч машин, — в России.

Ранее сообщалось, что в Татарстане спрос на подержанные китайские автомобили вырос на 17,2%.

Никита Егоров