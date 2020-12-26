Список персон

Кулагин Юрий Валентинович

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Общая информация

Родился 13 апреля 1965 года.

Образование

1987 г. окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Чистякова, специальность «Инженер-механик».

Трудовая деятельность

Председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов», директор НУДО «Детская юношеская автомобильная школа».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420132, ул. Ф. Амирхана, 18/41
  • Телефон: (843) 525-6012
  • Email: voakazan@mail.ru
  • Сайт: http://www.voa.ru/

Дата последнего обновления: 26.12.2020

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