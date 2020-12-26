Кулагин Юрий Валентинович
Общая информация
Родился 13 апреля 1965 года.
Образование
1987 г. окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Чистякова, специальность «Инженер-механик».
Трудовая деятельность
Председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов», директор НУДО «Детская юношеская автомобильная школа».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420132, ул. Ф. Амирхана, 18/41
- Телефон: (843) 525-6012
- Email: voakazan@mail.ru
- Сайт: http://www.voa.ru/
Дата последнего обновления: 26.12.2020