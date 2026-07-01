У новых авто двух марок в России снизились цены в июне

Одна автомобильная марка показала рост стоимости

В июне 2026 года цены на новые автомобили изменились у пяти марок, представленных на российском рынке, пишет «Автостат».

В первой половине месяца две марки зафиксировали снижение цен, одна показала рост, а у еще одной произошло разнонаправленное изменение. Во второй половине месяца одна модель подорожала, в то время как другая подешевела.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так, у марки Hongqi седан H6 стал дешевле на 161–231 тыс. рублей (снижение на 3,5–5,3%), в то время как седан H9 подорожал на 10 тыс. рублей (+0,2%). Кроссовер HS3 подорожал на 20–60 тыс. рублей (+0,6–1,9%), а модель HS5 прибавила в цене от 29 до 99 тыс. рублей (+0,7–2,2%). Кроссовер «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» с телематикой и 136-сильным двигателем с механической трансмиссией стал дороже на 15 тыс. рублей (+0,7%).

Кроссовер Jetour Dashing снизил цену на 50 тыс. рублей (уменьшение на 1,3–1,8%), а легкая коммерческая модель Avior V90 подешевела на 310 тыс. рублей (снижение на 6,1–6,2%). Во второй половине месяца цена модели Avior V90 снова упала — на 187,2 тыс. рублей (на 3,9–4,0%), таким образом, за месяц ее стоимость снизилась на 9,8–10%.

Кроме того, гибридный седан Exlantix ES в комплектации Sport, который заменил марку Exeed на российскую Esteo, подорожал на 110 тыс. рублей (+1,6%).

Ранее была названа стоимость установки ГБО в Казани.

Никита Егоров