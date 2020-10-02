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Федерация автовладельцев России Представительство в Республике Татарстан

Общественные организации

Общая информация

Федерация автовладельцев России — межрегиональная общественная организация.

Основная цель создания организации — объединение автомобильных правозащитных организаций и активных групп для консолидации сил по защите прав автовладельцев России на всех уровнях власти.

Руководитель Представительства в Республике Татарстан (ФАР РТ) — Рамиль Хайруллин.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: (917) 876-94-43
  • Email: info@far-kzn.ru
  • Сайт: http://www.autofed.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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