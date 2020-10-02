Федерация автовладельцев России Представительство в Республике Татарстан
Общая информация
Федерация автовладельцев России — межрегиональная общественная организация.
Основная цель создания организации — объединение автомобильных правозащитных организаций и активных групп для консолидации сил по защите прав автовладельцев России на всех уровнях власти.
Руководитель Представительства в Республике Татарстан (ФАР РТ) — Рамиль Хайруллин.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: (917) 876-94-43
- Email: info@far-kzn.ru
- Сайт: http://www.autofed.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020