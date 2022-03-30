Хронология военной спецоперации: самое важное за 30 марта

Важные события 35-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны

День 35-й: химоружие, оккупированные храмы, передислокация войск, гуманитарная катастрофа в Харькове

По данным Министерства обороны России на 30 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1 767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 657 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министерство обороны России утром доложило, что украинские власти использовали синагогу в Умани в качестве пункта сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях. Кадры, которые сегодня предоставило ведомство, сняты на следующий день после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Кнессете. В ходе него он обвинил Россию в якобы ударах по городу. «Объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях, чтобы в случае огневого воздей­ствия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию, — констатировали в Минобороны России.

Фото: Минобороны России

Министерство обороны России информировало, что все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены. Там сообщили, что на первом этапе специальной военной операции «планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев». В МО отметили, что проводилось и продолжается постоянное целевое огневое поражение созданных киевским режимом долговременных оборонительных укреплений, взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов, уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Сейчас идет перегруппировка российской армии, на данный момент ее целью является активизация действий на приоритетных направлениях — это прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса.

МО также заявило о выявлении конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. Их имена не раскрываются, говорится только о том, что это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков, которые напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом. Там сообщили, что особый интерес представляют документы, «свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества».

Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский. Киевом были переданы зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, в которых были предусмотрены отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения.

Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о вчерашних переговорах Москвы и Киева, заявил, что еще предстоит большая работа: «Позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в переговорах произошел существенный прогресс. По его словам, украинские переговорщики показали понимание того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены.

В Китае выразили готовность сыграть конструктивную роль в продвижении российско-украинских переговоров, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, который сегодня встретился с Сергеем Лавровым. Он заявил, что украинский кризис «стал взрывом» противоречий в сфере безопасности, которые копились в Европе в течение длительного времени, и Китай поддерживает усилия России и других государств, направленные на предотвращение крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине.



Проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию, которая начнется в России 1 апреля. Как заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский, для участия в ней направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.

Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться. Наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове, заявили в Минобороны. Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа. «Обращаемся к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины, — отметили в МО РФ.



О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.