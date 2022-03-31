Россия запретила въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции

Россия вводит запрет на въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции. Об этом говорится на сайте МИД.

Вербальную ноту об ответных мерах на санкции Евросоюза передали в представительство ЕС в Москве.

«Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

За любыми «враждебными акциями» со стороны ЕС и его стран-членов будет следовать жесткий ответ, заверили в МИД.

В начале марта Министерство иностранных дел России объявило о введении первых персональных ограничений в отношении американских чиновников «за серию беспрецедентных санкций», которые запрещают высшим должностным лицам РФ въезжать в США. Под российские санкции попали: президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие.



Татьяна Леухина