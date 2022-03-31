Песков: «Ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле»

Рассматривается схема, по которой ФРГ сможет платить за газ в валюте

Схема расчета за российский газ в рублях для недружественных стран готова, ее уже представили президенту России Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков и отметил, что общественности ее могут показать уже сегодня.

— Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее, — цитирует его ТАСС.



realnoevremya.ru

После разговора Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца помощник российского лидера Максим Орешкин предметно разъяснил Берлину условия оплаты за газ в рублях, отметил Песков. По его словам, рассматривается схема, по которой ФРГ сможет платить за газ в валюте через «Газпромбанк», а она будет конвертироваться в рубли.

«Они не понимают президента Путина»

Представитель Кремля прокомментировал и заявления представителей США о том, что Путин не получает полную информацию о ходе спецоперации на Украине.

— Это вызывает нашу обеспокоенность. Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. Они просто не понимают, что происходит в Кремле. Они не понимают президента Путина. Они не понимают механизма принятия решений. Они не понимают стиля нашей работы, — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Непонимание ситуации, как отметил Песков, приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия.

У России есть много свидетельств нарушения прав человека на Украине

Говоря о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, Песков заявил, что четких временных рамок нет.

— В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне, — приводит слова Пескова ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Что касается возобновления российско-украинских переговоров, то пресс-секретарь президента пообещал проинформировать, если это произойдет.

У России есть много свидетельств о том, что происходит на Украине, заявил Песков, комментируя создание комиссии СПЧ ООН по расследованию нарушений прав человека, якобы совершенных в контексте специальной военной операции. Она будет работать год, ее возглавил представитель Норвегии.

— Предстоит напряженная работа в этой комиссии. Тем более что с нашей стороны имеется много свидетельств — эти свидетельства копятся, тщательно собираются, выверяются и, конечно, они будут использоваться, — отметил Песков (цитата по ТАСС).