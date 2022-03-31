Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием

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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины высокоточным оружием.



В сообщении ведомства указывается, что укрепленный опорный пункт украинских националистов уничтожили точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Наведение боеприпаса осуществлял расчет БПЛА.

В Минобороны РФ сегодня сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач, закрепившись на выгодном рубеже, и продвинулись на 6 км за сутки. Крылатые ракеты воздушного базирования уничтожили крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске — с них шло снабжение топливом украинской группировки на Донбассе.

«Реальное время» продолжает следить за ходом специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Маргарита Головатенко