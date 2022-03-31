Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

Фото: Максим Платонов (архив)

Поисковая группа Росгвардии задержала на Украине высокопоставленного сотрудника Службы безопасности страны. Его имя не раскрывается.

— В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Позже выяснилось, что мужчина является сотрудником СБУ, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом месяце бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ во время освобождения города Изюма в Харьковской области Украины. Также были захвачены важные документы.

«Реальное время» продолжает следить за ходом специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина