Госдума прорабатывает приглашение Нуланд и Хантера Байдена в Россию по делу о биолабораториях

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера для дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Яровой, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уже давал поручение о том, чтобы рассмотреть возможность их приглашения.

Фото: duma.gov.ru

24 марта министерство обороны России сообщило, что к финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством сына президента США — Хантера Байдена. Как пояснили в ведомстве, прослеживается тесная связь Rosemont Seneca с основными подрядчиками Министерства обороны США, включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.



28 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что обнаружение биолабораторий на территории Украины требует особого внимания со стороны стран мира, так как только США не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Он отметил, что сейчас Россия заканчивает сбор доказательств деятельности США в лабораториях на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин