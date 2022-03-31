По личной просьбе Макрона и Шольца Россия откроет гумкоридор из Мариуполя в украинском направлении

ВС России откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гуманитарный коридор открывается с 10.00 1 апреля.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Минобороны РФ добавили, что гуманитарная операция по эвакуации жителей из Мариуполя в Запорожье была сорвана из-за обстрелов националистов и украинских войск. Колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь, передает «РИА Новости».

За сутки российские военные эвакуировали из опасных зон Украины, ЛНР и ДНР 18 182 человек, с начала военной операции — 527 607 человек. Из Мариуполя вывезли 115 347 человек, в том числе за последние сутки — 3 235 человек.

В минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Турция и Греция рассчитывают обеспечить эвакуацию из Мариуполя всех желающих покинуть город. Этот вопрос он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

Татьяна Леухина