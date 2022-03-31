Минобороны России: важным результатом спецоперации на Украине стало прекращение деятельности биолабораторий

Фото: Максим Платонов

Министерство обороны России продолжает раскрывать новую информацию о деятельности биологических лабораторий на Украине. Какое отношение к ним имеет сын президента США и какое биологическое оружие разрабатывалось — в материале «Реального времени».

Истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных

В распоряжении Министерства обороны России оказалась переписка сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы американского Минобороны и подрядных организаций Пентагона на Украине.

— Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota. Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных, — утверждают в Минобороны России.

Фото: Минобороны России

Так, в одном из писем вице-президент Metabiota заявляет, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «…культурной и экономической независимости Украины от России…». В Минобороны России обратили внимание, что подобное заявление «странно для биотехнологической компании».

Список причастных

В ведомстве также назвали имена и фамилии конкретных должностных лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине. Среди них оказался экс-сотрудник DTRA и директор Программы совместного снижения угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность, Роберт Поуп. Его Минобороны России называет одной из ключевых фигур.

— Он же автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов. В своем письме министру здравоохранения Ульяне Супрун (кстати, гражданке США) Поуп высоко оценивает деятельность главы Минздрава Украины, особо отмечая обеспечение допуска американских специалистов на украинские биообъекты и начало работ по формированию депозитария микроорганизмов, — рассказали в Минобороны России.

По данным ведомства, все патогенные биоматериалы из хранилища в начале февраля 2022 года вывезли военно-транспортным самолетом в США через Одессу.

— Координацией военно-биологических проектов на территории Украины и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине. Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP -6, UP -8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-крымскую лихорадку, лептоспироз, — заявляют в Минобороны России.

Фото: Минобороны России

Причастно к деятельности биолабораторий и украинское подразделение компании Black and Veach, которое возглавляет Лэнс Липпенкотт — основное контактное лицо для должностных лиц Министерства обороны и Министерства здравоохранения Украины.

— Компания работает в интересах Пентагона с 2008 года в рамках проектов по изучению потенциально опасных биоагентов. В их числе проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих на северо-западе Украины. В целях глобального контроля за биологической обстановкой в ходе проекта UP-2 компания внедряла на украинских биообъектах систему удаленного мониторинга заболеваемости туляремией и сибирской язвой, — уточнили в Минобороны России.

Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Дэвид Мустра. Он тесно связан с другим подрядчиком Пентагона — компанией Metabiota. Ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках Программы совместного снижения угрозы.

Фото: Минобороны России

— Необходимо отметить, что деятельность компании Black and Veach вызывала множество вопросов даже у украинских спецслужб. Так, еще в 2017 году херсонское управление СБУ в своей докладной записке указывало: «…в последнее время актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации в нашей стране, обусловленная намерениями DTRA через компанию Black and Veach установить контроль за функционированием микробиологических лабораторий Украины, проводящих исследования возбудителей особо опасных инфекций, которые могут использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия…», — процитировали в Минобороны России.

В Минобороны отметили, что Metabiota известна разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Она привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве. На Украине Metabiota представляла Мэри Гуттиери — вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена. Это подтверждают материалы переписки.

Фото: Минобороны России

Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон, заявляют в Минобороны России. Он же консультировал местный персонал по вопросам обращения с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA.

— Полученная информация демонстрирует непосредственное участие американского военного ведомства и их подрядчиков в планировании и реализации проектов Пентагона на территории Украины. Полагаем, что перечисленные должностные лица должны ответить на вопросы об истинных целях этих работ, — констатировали в Минобороны России.

«Официальная программа исследований — это лишь «видимая часть айсберга»

В Минобороны напомнили о разработке в США технических средств доставки и применения биоружия. Американским агентством по патентам и товарным знакам был выдан документ на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США.

Фото: Минобороны России

— В 2018 году МИД России обращался в Государственный департамент США с просьбой дать правовую оценку разработке подобных технических устройств с позиций соблюдения Конвенции о запрещении химического и биологического оружия. Американская администрация ограничилась формальной отпиской, цинично поблагодарив российскую сторону за привлечение внимания к данному вопросу и указав, что «…разработка и производство биологического и химического оружия запрещены национальным законодательством, однако решение выдать патент не нарушает обязательств США по КБТО и КЗХО…», — обратили внимание в Минобороны.

В ведомстве констатировали, что фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против России.

Фото: Минобороны России

— Важным результатом спецоперации российских Вооруженных сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий, в которых проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней, — заявили в Минобороны России.



В ведомстве не исключают, что официальная программа исследований США — это лишь «видимая часть айсберга». На «практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза».

Министерство обороны России опубликовало документы, о которых рассказало на брифинге:

1 / 11 Запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» Министерство обороны России

Запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» Министерство обороны России

Сведения о начале сотрудничества УНТЦ и Black&Veatch Министерство обороны России

Сведения о начале сотрудничества УНТЦ и Black&Veatch Министерство обороны России

партнерское соглашение на проведение биологического проекта UP-1 Министерство обороны России

партнерское соглашение на проведение биологического проекта UP-1 Министерство обороны России

партнерское соглашение на проведение биологического проекта UP-1 Министерство обороны России

партнерское соглашение на проведение биологического проекта UP-1 Министерство обороны России

партнерское соглашение на проведение биологического проекта UP-1 Министерство обороны России

партнерское соглашение на проведение биологического проекта UP-1 Министерство обороны России

партнерское соглашение на проведение биологического проекта UP-1 Министерство обороны России