Минниханов поручил взять на контроль вопрос обеспечения плановой медпомощи детям

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстан Рустам Минниханов поручил министру здравоохранения республики Марату Садыкову взять на особый контроль вопрос обеспечения плановой медицинской помощи детям.

Минниханов отметил: несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, помощь детям должна оказываться в полном объеме. При этом Минздрав должен исключить риск возможного инфицирования детей при поступлении в медучреждение.

Президент взял вопрос на личный контроль. О ситуации по оказанию плановой медицинской помощи детям ему будут докладывать ежедневно, сообщили в пресс-службе главы РТ.

Фото: Максим Платонов

Не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям вчера поручил резидент России Владимир Путин.

— У нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая ему, отметила, что до конца января правительство должно принять соответствующее постановление.



— Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем перевести ее в неотложный формат, но отдельные виды оказания медпомощи останутся в обычном режиме, — пояснила она.

Прецеденты с остановкой медпомощи уже есть. Так, 26 января Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что из-за роста числа поступающих в больницы детей на три недели отменяется плановая госпитализация.