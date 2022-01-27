Минниханов поручил взять на контроль вопрос обеспечения плановой медпомощи детям
Президент Татарстан Рустам Минниханов поручил министру здравоохранения республики Марату Садыкову взять на особый контроль вопрос обеспечения плановой медицинской помощи детям.
Минниханов отметил: несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, помощь детям должна оказываться в полном объеме. При этом Минздрав должен исключить риск возможного инфицирования детей при поступлении в медучреждение.
Президент взял вопрос на личный контроль. О ситуации по оказанию плановой медицинской помощи детям ему будут докладывать ежедневно, сообщили в пресс-службе главы РТ.
Не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям вчера поручил резидент России Владимир Путин.
— У нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, — заявил Путин на совещании с членами правительства.
Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая ему, отметила, что до конца января правительство должно принять соответствующее постановление.
— Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем перевести ее в неотложный формат, но отдельные виды оказания медпомощи останутся в обычном режиме, — пояснила она.
Прецеденты с остановкой медпомощи уже есть. Так, 26 января Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что из-за роста числа поступающих в больницы детей на три недели отменяется плановая госпитализация.ОбществоМедицина
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