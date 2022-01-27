В Татарстане развернуто 54 временных инфекционных госпиталя для пациентов с COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане на сегодняшний день развернуто 54 временных инфекционных госпиталя, принимающих больных коронавирусом. Там развернуто 3 242 койки, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

С начала пандемии в Татарстане выявили 46 618 случаев COVID-19. За последние несколько дней республика несколько раз побила суточный рекорд прироста заболевших. Так, за минувшие сутки в регионе подтвердилось 738 случаев коронавируса.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В последнее время в целом по России выросло число пациентов, попадающих в больницы с коронавирусом. Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что показатель госпитализации за прошлую неделю вырос на 9,3%, а новых случаев заражения — на 102,4%. Кроме того, только за два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.