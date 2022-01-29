Кабмин выделил 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник в регионах

Правительство России выделило 7,3 млрд рублей на поддержку на поддержку работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) поликлиник в регионах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данное решение было принято из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». По словам Ммшустина, из-за особенностей течения болезни россияне все чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. Поэтому важно обеспечить ее стабильную работу.

Также премьер-министр поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно быстрее получили федеральные трансферты.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе Кабмин РФ выделил Татарстану 464,7 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Решение о выделении в 2022 году дополнительных средств на оплату труда медработников принято на основе прогноза годового прироста их численности.

Дарья Акимова