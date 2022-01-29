Главное о коронавирусе на 29 января: продолжительность пятой волны, смертность от COVID-19 за 2021 год
В Татарстане не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения
- В Казанском федеральном университете (КФУ) впервые проходит апробация тестов на штаммы «омикрон» и «дельта». Они показывают, какой возбудитель заболевания присутствует в образцах. Штамм «дельта» сильно отличается от «омикрона» по количеству мутаций, и тест учитывает их. Если они есть в образце, тест дает положительный сигнал, при их отсутствии сигнал будет отрицательным.
- 89% жителей Казани собираются в путешествия в 2022 году, несмотря на пандемию коронавируса, хотя отношение к проездкам все же изменилось: 33% опрошенных стали их бояться, еще столько же реже путешествуют, каждый пятый принимает дополнительные меры безопасности. 14% вообще перестали выезжать куда-либо. 30% респондентов считают, что проще всего заразиться COVID-19 в аэропортах или на вокзалах, 19% опасаются самолетов и поездов, 17% — экскурсионных мест, 12% — общественного транспорта, 11% — гостиниц.
- В Татарстане с начала 2022 года оформили порядка 120 тысяч электронных больничных листков, сообщила глава отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Аида Волкова. В общей сложности в 2021 году в республике оформили свыше 1,4 млн электронных больничных листков.
- В Татарстане не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения, несмотря на рост заболеваемости, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина: «Те ограничения, которые действуют, они на сегодня адекватны той эпидситуации, которая существует. Вводить что-то более жесткое на сегодня мы не планируем. Дальше будем смотреть по ситуации».
- В одной из поликлиник Казани привились уже 50 подростков вакциной от COVID-19 «Спутник М». Остальные ребята попали в лист ожидания. На днях в поликлинику поступит новая партия препарата. В Буинске от инфекции привились 48 ребят. Всех желающих записывают в лист ожидания.
- В Татарстане выросло количество полностью закрытых на разобщение школ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки — по состоянию на вчерашний день закрыты три школы в Мензелинском, две школы в Лаишевском и по одной в Черемшанском и Заинском районах республики. Ранее были закрыты только две школы.
- Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина сообщила, что вместо перевода всех школьников на дистанционное обучение разобщают классы — таких на сегодня уже 1 419.
- Сегодня в школах Татарстана отменили привычные занятия — со школьниками проведут мероприятия на свежем воздухе. Учебные заведения завтра могут устроить спортивные соревнования на уличных спортплощадках, провести культурно-познавательные мероприятия или устроить для школьников и их родителей семейный день.
- Заражения коронавирусом в 2,3 раза чаще происходят внутри семей, нежели в трудовых коллективах, — на них приходится 78% от всех случаев. По словам Авдониной, это еще раз подтверждает тот факт, что COVID-19 передается при тесном контакте и несоблюдении мер профилактики.
Естественная убыль населения России составила более миллиона человек
- Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал, заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов: «Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему».
- В России смертность за 2021 год выросла на 15,9%. Ее прирост связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Она также заявила, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу остался на уровне 64,4%. Этот показатель не изменился за неделю. Как объяснила Голикова, это обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел COVID-19 более полугода назад.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точной системы расчета цифр по заболевшим коронавирусом нет, поскольку многие не тестируются или переносят болезнь без симптомов: «Но то, что эта цифра [из официальной статистики] больше и, возможно, существенно больше, это очевидно».
- НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получит от Минздрава РФ 305,5 миллиона рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей 6—11 лет. Деньги выделяются на «проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования... по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата препарата «Гам-КОВИД-Вак-М. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», при участии 1100 добровольцев возрастной группы 6-11 лет».
- Минздрав России одобрил проведение клинических исследований препарата от коронавируса компании «Эдвансд Фармасьютикалс», сделанного на основе молнупиравира. Три фазы исследований проведут при участии 290 пациентов в одной из московских клиник. Испытания планируется завершить 14 декабря 2026 года.
- Особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона» становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено, рассказал главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Заболевание протекает относительно легко, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами. Основное количество пациентов лечатся у терапевтов.
- Появление нового коронавируса NeoCov объясняется тем, что мутации вирусов происходит постоянно. Их выявление зависит от тщательности работ по изучению вирусов, рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург: «В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2—4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите».
- На Кубани не планируют закрывать курорты в связи с распространением омикрона. В регионе действует запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших коронавирусом постояльцев.
- Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал ресторатора Александра Коновалова, который организовал кампанию сопротивления использованию QR-кодов в заведениях общепита. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в 50 тыс. рублей сотрудникам полиции. Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по данным оперативников, Коновалов получил 50 тыс. рублей от представителя кальянной и пообещал за эти деньги решить вопрос о возвращении изъятого имущества.
- Медицинские организации Удмуртии из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике переведены на семидневный режим работы. При этом по субботам и воскресеньям оказание медпомощи и вызовов на дом предусмотрены только для пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса, с 08:00 до 14:00.
- Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения коллективный иск 86 жителей города об отмене ряда пунктов постановления губернатора о мерах против распространения коронавируса. Пункты, связанные, в частности, с допуском в общественные места на основании сертификата о вакцинации от COVID-19 или подтвержденного статуса переболевшего истцы просили признать противоречащими Конституции РФ, федеральным законам «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «О физической культуре и спорте РФ», «О персональных данных», а также закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- Коронавирус в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в России, всего в прошлом году скончались более полумиллиона человек с диагностированным COVID, следует из данных Росстата. В декабре в РФ умерли 54,6 тыс. человек с диагнозом COVID-19. В целом в 2021 году естественная убыль населения составила 1,04 млн человек. В России родились 1,4 млн младенцев, а умерли 2,44 млн россиян.
В Испании допустили ошибку при вакцинации от коронавируса около 100 детей
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились370 049 628 человек, 5 650 351 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (74 066 546). На второй строчке — Индия (40 858 241), на третьей — Бразилия (25 050 601), на четвертой — Франция (18 596 174), на пятой — Великобритания (16 447 363).
Больше всего смертей зафиксировано в США (882 294). За ними следуют Бразилия (626 170), Индия (493 198), Россия (322 796, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (305 240).
- Власти Китая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. 28 января в Китай прибыло 1 418 человек, из них 736 спортсменов и официальных лиц и 682 — «представители других заинтересованных сторон». В результате ПЦР-тестирования было выявлено 29 новых случаев заражения, 19 — среди атлетов и официальных лиц, 10 — среди представителей заинтересованных сторон. Еще семь положительных результатов выявили среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся — представители заинтересованных сторон.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел на карантин из-за того, что один из его троих детей заразился коронавирусом. По данным СМИ, из-за этого глава правительства в виртуальном формате посетит первое в этом году заседание национального парламента, которое намечено на 31 января. Кто именно из детей заболел, не уточняется.
- Большинство смертей от последствий инфицирования коронавирусом во Франции с 17 по 23 января 2022 года приходились на штамм «омикрон». Согласно данным Национального агентства общественного здравоохранения страны, за этот период от последствий COVID-19 умерло 1 598 человек.
- Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил проведение испытаний назальной формы бустерной дозы вакцины от коронавируса индийской компании Bharat Biotech. Это первое разрешение для подобного препарата в стране.
- В Испании допустили ошибку при вакцинации от коронавируса около 100 детей. Вакцины были разведены водой для инъекций вместо физраствора. Региональные власти заверили, что случившееся «не имеет последствий или побочных эффектов».
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