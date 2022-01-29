Президент Татарстана о заболеваемости коронавирусом: ожидаем, что две недели будут достаточно напряженными

Фото: Максим Платонов

Количество заболевших COVID-19 в Татарстане выросло втрое за неделю. Новый скачок пандемии связан с распространением штамма «омикрон», заявил сегодня президент республики Рустам Минниханов.



Власти Татарстана ожидают, что предстоящие две недели будут достаточно напряженными, сообщает пресс-служба президента РТ. По словам Минниханова, надо быть к этому готовыми.

Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 506 новых случаев заражения коронавирусом — это новый рекорд в республике с начала пандемии. Всего на 29 января в Татарстане зарегистрировано 47 536 случаев COVID-19.