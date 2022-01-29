Новости общества

12:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Татарстана о заболеваемости коронавирусом: ожидаем, что две недели будут достаточно напряженными

11:59, 29.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Президент Татарстана о заболеваемости коронавирусом: ожидаем, что две недели будут достаточно напряженными
Фото: Максим Платонов

Количество заболевших COVID-19 в Татарстане выросло втрое за неделю. Новый скачок пандемии связан с распространением штамма «омикрон», заявил сегодня президент республики Рустам Минниханов.

Власти Татарстана ожидают, что предстоящие две недели будут достаточно напряженными, сообщает пресс-служба президента РТ. По словам Минниханова, надо быть к этому готовыми.

Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 506 новых случаев заражения коронавирусом — это новый рекорд в республике с начала пандемии. Всего на 29 января в Татарстане зарегистрировано 47 536 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также