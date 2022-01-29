Транспортный вопрос: в Нижнекамске не собираются повышать стоимость проезда, Альметьевск избежал коллапса

Как в крупных городах Татарстана решается проблема с перевозкой населения общественным транспортом

В начале этой недели президент Рустам Минниханов подверг критике ряд муниципалитетов за плохую работу общественного транспорта. Во время коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики он выделил четыре города — Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Бугульму. Как отметил Минниханов, в районах нет системной работы, и «министерство факультативно занимается этим вопросом»: «Наверное, без каких-то серьезных решений поправить ситуацию в общественном транспорте будет сложно. Давайте посмотрим на этот вопрос по-другому. С учетом того, что у нас будет возможность привлечь бюджетные инвестиционные кредиты. Пока по общественному транспорту много жалоб у населения». Как решается в этих городах вопрос с пассажирскими перевозка ми, да и решается ли, решило выяснить «Реальное время».

Нижнекамск: в поисках водителей автобусов, проблема с безбилетниками, но пока без повышения стоимости проезда

— Вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Нижнекамска пока не ведется. Главное сейчас — восстановить прежний пассажиропоток, хотя бы к уровню 2019 года: с 1,5 миллиона пассажиров в год уже выросли до 3,5 миллиона, а надо 7,5 миллиона в год. Работаем над этим, — сообщил «Реальному времени» директор Центра диспетчеризации НМР Иван Мысенко.

Проблеме общественного транспорта Нижнекамска более четырех лет — по началу автобусы ходили худо-бедно, а потом и вовсе исчезли с городских маршрутов. Бить в колокола единственная компания-перевозчик, «Нижнекамское ПАТП», начала еще в 2015-м, когда городские власти решили сократить число маршрутов с 14 до 9 — тогда начались увольнения водителей.



Масла в огонь подлил в 2019 году тарифный комитет, понизив стоимость проезда при оплате его по карте с 22 до 20 рублей, что еще больше усугубляло финансовые проблемы транспортников. Автобусы стали выходить на маршруты все реже — люди простаивали на остановках по 40-50 минут, водители увольнялись, и в итоге город вообще остался без автобусных перевозок. Спасали трамваи, но и на них можно было доехать не в каждый микрорайон — особенно страдали жители новостроек. К тому же и сам город довольно компактный, длиной всего 7 км, поэтому многие добирались до места назначения пешком. Выручали и такси, стоимость в которых не столь высока — днем 60—80 рублей, в часы пик — 100—120.



К 1 февраля на маршруты планируется выводить 40 автобусов, а к 1 марта, при условии, что будет набран полный штат водителей, — все 50 единиц. Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В 2018 году мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил, что для решения проблемы потребуется три года. Для решения самого острого для промышленного города вопроса привлекли даже НИИ из Санкт-Петербурга, который занимается вопросами территориального развития и транспортной инфраструктуры. Эксперты, после изучения всех параметров, предложили три варианта решения, в том числе и привлечение к городским перевозкам вахтовых автобусов, которые доставляют нижнекамцев на промзону. Но что-то пошло не так, и город автобусов не дождался.



Свет в конце транспортного коллапса забрезжил осенью 2021 года, когда была достигнута договоренность в Минтрансе РФ о закупке в лизинг 24 автобусов. В ноябре на первой пресс-конференции в качестве главы исполкома НМР Рамиль Муллин отметил, что для решения большой транспортной проблемы требуется не менее 3 млрд рублей:



— Решение вопроса — это не просто купить автобус, но нужно развивать и электротранспорт. Единовременно это порядка 2—2,5 млрд рублей — просто сделать одну только южную ветку. Купить подвижной состав — это 2 млрд, купить автобусы — этого где-то 500—700 млн. Сумма будет зависеть от того, какая у нас будет маршрутная сетка. И вот получается, что 2,5—3 млрд рублей — это только купить.

20 декабря в город поступили первые 10 низкопольных автобусов нижегородского завода ГАЗ вместимостью 59 пассажиров каждый. В них имеется 19 посадочных мест, предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с колясками. В рейс по восьми городским маршрутам их отправили в конце месяца. Всего было закуплено 50 единиц городского транспорта — для этого из муниципального бюджета было выделено более 218 миллионов рублей.

20 декабря в город поступили первые 10 низкопольных автобусов. Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В январе этого года число автобусов, курсирующих по улицам Нижнекамска, увеличилось до 36. Тендер на осуществление городских перевозок выиграло «Нижнекамское ПАТП». Но сами автобусы находятся на балансе нижнекамского исполкома. Чтобы вывести в рейсы оставшиеся 14, компании-перевозчику нужны водители. А они неохотно идут даже на обещанную зарплату от 50 тысяч рублей.

По словам Ивана Мысенко, к 1 февраля на маршруты планируется выводить 40 автобусов, а к 1 марта, при условии, что будет набран полный штат водителей, — все 50 единиц.

— В настоящий момент автобусы пока работают с выпуском в 06.00, и последний рейс отправляется с автовокзала в 18.40. Но мы работаем над графиком с 05.00 до 21.00, — сообщил он.

Решен непростой вопрос и с ПАТП. Напомним, перевозчику грозило банкротство, после того как в январе о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным заявило ООО «Газтеплосервис». Поводом для иска стало решение Арбитража Татарстана, который взыскал с ПАТП в пользу «Газтеплосервиса» 1,4 миллиона рублей. Но, как сообщил «Реальному времени» директор Центра диспетчеризации НМР, «разбирательство прекращено, а ООО НПАТП выплачивает им долг по мирному соглашению».



Однако под угрозу возрожденные автобусные перевозки теперь ставят сами нижнекамцы — перевозчик жалуется на безбилетников. В основном, говорят в центре диспетчеризации, это студенты. Но главная проблема, считает Мысенко, в том, что из-за таких «зайцев» невозможно понять уровень пассажиропотока на том или ином маршруте. Если на определенном маршруте мало людей, значит, он не востребован и его будут менять в первую очередь — на более выгодный. Для этого пассажиров просят не только оплачивать проезд, но и не забывать взять билет у кондуктора или водителя, иначе город может вновь остаться без автобусов.

Водители неохотно идут даже на обещанную зарплату от 50 тысяч рублей. Фото: ntr-24.ru

Набережные Челны: переход с «Газелей» на автобусы большой вместимости

Жалобы на качество пассажирских перевозок поступало и от жителей соседних Набережных Челнов. Хотя количество нареканий населения по сравнению с прошлыми годами сократилось. И все же в городских СМИ не раз появлялась информация о том, что в часы пик невозможно сесть в автобус из-за его переполненности, особенно это касается маршрутных «Газелей». А чтобы дождаться автобуса большой вместимости, требуется порой от 20 до 30 минут.

Особенно остро проблема стоит в часы пик, когда автобусы приезжают переполненными, а после 8 вечера их вообще не дождаться. При этом автобусы плохо ездят по всем направлениям:

«Когда выходные, вечером, суббота-воскресенье, очень плохо ходят. Минут 30 можно ждать», «Я вот вечером еду после работы с «Пединститута», и в 9 часов вечера уже вообще ничего нет практически. Нам приходится ждать первый попавшийся транспорт», «Вечером как раз проблема, потому что после восьми часов с ГЭСа в Новый город на трамвае не уехать, а после 9 часов вообще ничего не ходит: ни с ГЭСа, ни с автовокзала в город. И очень плохо ходят автобусы после восьми часов по Московскому проспекту. Невозможно приехать сюда, на ЗЯБ», — поделилась местная жительница.

Автобусы плохо ездят по всем направлениям. Фото: chelny-izvest.ru

В сентябре автобусный парк за счет городского бюджета, из которого выделили более 234 млн рублей, пополнился новым 21 автобусом марки НЕФАЗ — в рейс их вывели в ноябре 2021 года. Каждый способен перевозить за раз более 110 пассажиров.

В декабре прошлого года мэр автограда Наиль Магдеев говорил, что в перспективе в городе планируется перейти от автобусов малой вместимости к автобусам средней и большой вместимости.

— Понятно, что это будет в ущерб скорости передвижения, но в пользу большей безопасности. Думаю, со временем автобусы малой вместимости уйдут в прошлое, не исключаем, что будут курсировать только маршрутные такси. Но это перспективы завтрашнего- послезавтрашнего дня. Пока работаем дальше по той схеме, которую мы проговорили с руководством города Москвы, и по тем планам, которые для себя определили. Поэтому задача вернуться к тому, чтобы, как и в предыдущие времена, на маршрутах было не менее 65-70 автобусов большой вместимости. НЕФАЗы у нас так ходили, — говорил градоначальник.

Если несколько лет назад в Челнах на городских маршрутах работали несколько компаний-перевозчиков, то сейчас автобусные перевозки осуществляет ООО «Пассажирские перевозки». Челнинцы постоянно высказывают недовольство в адрес руководителя предприятия Николая Тятюшкина из-за того, что не обновляется автопарк. В августе 2020 года он даже решил уйти с поста гендиректора транспортного предприятия, объяснив свой уход тем, что «он устал от многочисленных жалоб и претензий в его сторону». Правда, в сентябре Тятюшкин все же вернулся к руководству. Как писало городское издание, «он вышел из отпуска, который посвятил участию в выборной компании в городской совет».



В сентябре автобусный парк пополнился новым 21 автобусом марки НЕФАЗ. Фото: kamaz.ru

В январе этого года в ответ на критику населения из-за того, что приходится долго ждать автобус, а порой невозможно сесть в него из-за переполненности, Тятюшкин сообщил: «Пассажиропоток сейчас увеличился за счет отмены вахты на некоторых заводах, а количество автобусов на городских проспектах осталось прежним — 263. По проспекту Чулман маршруты №42 и №43 обслуживает 60 машин, и только один из них — средней вместимости. По маршруту №27 курсирует 26 машин, по маршруту №9 — 40 автобусов».

Согласно схеме движения автобусов большой вместимости на сайте челнинской мэрии, сейчас в городе организована работа автобусов по 13 маршрутам. Кроме того, по 14 маршрутам ведутся трамвайные перевозки, еще по 19 ездят автобусы малой вместимости.



Кстати, с 1 января проезд в челнинском городском транспорте подорожал на 2 рубля, и сейчас одна поездка обходится в 27 рублей.

Челнинцы постоянно высказывают недовольство в адрес руководителя предприятия Николая Тятюшкина из-за того, что не обновляется автопарк. Фото: chelny-biz.ru

Альметьевск: реформа маршрутов и ожидание новых троллейбусов

В Альметьевске тоже совсем не гладко с городским транспортом. В нефтяной столице Татарстана к пассажирским перевозкам привлечено, как и в Нижнекамске, всего одно предприятие — «АПОПАТ». Мэр города Тимур Нагуманов под занавес 2021 года обозначил в СМИ острую проблему:

— Единственный городской перевозчик «АПОПАТ» отказывается от участия в торгах по перевозкам на следующий год, поэтому аукцион пока не проводили. Мы ведем очень тяжелые переговоры. Находим пути решения. Надеюсь, что с 1 января они не поставят на прикол все свои транспортные единицы. Но ситуация реально непростая.

Но, судя по сообщениям в Сети, транспортного коллапса в городе нефтяников не наступило — 1 января автобусы вышли в рейсы.

Как стало известно, «АПОПАТ» перестала устраивать стоимость проезда — перевозчик считает, что при нынешних ценах на топливо, плюс амортизация, зарплата и прочие расходы, стоимости поездки в 20—25 рублей явно недостаточно, приходится работать в убыток.

В 2021 году эту проблему городские власти урегулировали за счет реформы маршрутов. Решить нехватку транспорта для перевозки альметьевцев в этом году в мэрии хотят за счет троллейбусов, пополнив их парк 10 новыми.

Сейчас в городе организована работа автобусов, которые курсируют по 7 маршрутам, вдобавок к ним действуют еще 5 троллейбусных. Как будет решаться вопрос с общественным транспортом в Альметьевске, «Реальное время» попросило ответить пресс-службу мэрии. На момент публикации материала ответа от них не поступило.

В нефтяной столице Татарстана к пассажирским перевозкам привлечено всего одно предприятие — «АПОПАТ». Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Бугульма: без компании-перевозчика и с билетом за 30 рублей

Если в выше перечисленных городах вопрос с городскими перевозками худо-бедно решен, то жителей Бугульмы остались без единственного перевозчика. С 2015 года в городе с населением в 80 тысяч человек работало одно предприятие ИП С. Минаев. Но и оно было вынуждено в прошлом году уйти с маршрутов после прокурорской проверки — как она определила, большинство автобусов предприятия не соответствуют требованиям пассажирских перевозок, и в октябре их отправили на утилизацию. Кроме того, Минаев не раз обращался к властям города за поддержкой в компенсации расходов. В итоге продал бизнес и имущество и уехал жить в другой регион России.

О транспортной проблеме писали и республиканские, и федеральные СМИ. В интервью Сергей Минаев пояснил:

— Пассажирские перевозки были убыточными с 2020 года, но даже в период самоизоляции я ни на один день не остановил перевозки. Пришлось брать кредиты — надо платить людям зарплату. С 2016 года тариф в 18 рублей за поездку не менялся, и лишь в феврале этого года тариф подняли до 25 рублей. Все мои заявления с просьбами о помощи в республиканский комитет по тарифам, к властям района ни к чему не привели. Два года мне говорили «держись, мы все наладим», но результата не было. За день в среднем на десяти автобусах ездят 800 человек, то есть один автобус перевозит 80 человек. А заправка одного автобуса в день стоит 2500 рублей! Я даже недвижимость свою продавал, чтобы предприятие работало! Поток пассажиров каждый год падал на 20%.

Жаловаться на перебои в работе автобусников бугульминцы начали летом 2021 года. В ответ на заявку в «Народном контроле» от администрации города поступил следующий ответ: «Транспортные услуги по пассажирским перевозкам по городским маршрутам осуществляет индивидуальный предприниматель Минаев С.М. Вопрос нарушения графиков движения маршрутных автобусов регулярно рассматривается на совещаниях с участием руководящего состава, а также на общих собраниях коллектива предприятия. В связи с затруднительным финансовым положением предприятия увеличить количество автобусов, работающих на маршруте, не представляется возможным».



Сетует на невозможность решить транспортный вопрос руководство Бугульмы и по причине того, что в местном бюджете не заложено субсидий на поддержку перевозчиков. Чтобы жители небольшого города смогли хоть как-то по нему перемещаться, было организовано автобусное движение по четырем маршрутам вместо восьми прежних — один автобус на несколько маршрутов. Зато с 17 января за проезд в городском транспорте бугульминцы должны отдавать аж 30 рублей.



Чтобы жители небольшого города смогли хоть как-то по нему перемещаться, было организовано автобусное движение по четырем маршрутам вместо восьми прежних. Фото: скриншот видео

Власти Бугульмы ищут новую компанию-перевозчика, однако от желающих заявок пока не поступало. Какие еще меры администрация города намерена предпринять для организации нормальных пассажирских перевозок населения, в пресс-службе города на запрос «Реального времени» не ответили.