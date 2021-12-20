В Нижнекамск прибыла первая партия низкопольных автобусов ПАЗ

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В Нижнекамск прибыла первая партия низкопольных автобусов ПАЗ — подарок городу от президента РТ, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.



С руководством группы компаний «ГАЗ» подписано соглашение о поставке 50 автобусов нового поколения — «ПАЗ Вектор». Сейчас в город прибыли десять автобусов. Остальные прибудут к концу недели, сообщил руководитель исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин.

Автобусы рассчитаны на 59 мест: 19 из них — посадочные, еще одно — для инвалидов. Все 50 автобусов к концу недели выйдут на маршруты.

Татарстан подавал заявки на приобретение 160 автобусов большого класса по федеральному проекту «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».



Маргарита Головатенко