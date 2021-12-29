Нижнекамск закупил автобусы на 218 миллионов рублей

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

На приобретение 50 автобусов в Нижнекамске направлено 218,25 млн рублей. Об этом сообщила руководитель городского департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова на 21-й сессии Совета Нижнекамского района РТ.

В ходе сессии обсуждались изменения в бюджете Нижнекамского района на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Сегодня уточнялись доходная и расходная части районного бюджета за счет средств Татарстана на сумму 227,3 млн рублей, имеющих целевой характер. Из них 218,25 млн рублей ушли на покупку 50 автобусов.

Еще 7,7 млн рублей направили на возмещение убытков перевозчиков, пострадавших от введения антиковидных ограничений на общественном транспорте, и 1,4 млн рублей — покрытие расходов юрлиц по оплате труда работников, проверяющих у пассажиров QR-коды.

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

Первая партия автобусов ПАЗ в количестве десяти штук прибыла в Нижнекамск 20 декабря.

Дарья Акимова