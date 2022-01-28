Нижнекамск может снова лишиться автобусов из-за безбилетников

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

Нижнекамск может снова остаться без автобусов из-за безбилетников, считают в центре диспетчеризации общественного транспорта города.



Только за вчерашний день в городе во время рейдов контрольно-ревизорских служб НПАТП и центра диспетчеризации обнаружили шесть пассажиров без билета. За это им может грозить штраф в размере 300 рублей.

Главная проблема безбилетного проезда заключается в том, что в городе не могут с точностью определить, какой пассажиропоток на том или ином маршруте, прокомментировал руководитель центра диспетчеризации общественного транспорта Иван Мысенко. По его словам, если на маршруте будет фиксироваться малый пассажиропоток, его будут менять на более выгодный с более плотным потоком: «Автобусов — определенное количество, и они должны быть задействованы для перевозки максимального количества людей».

Пассажиров просят оплачивать проезд и не забывать брать у кондуктора или водителя билет, иначе город может вновь остаться без автобусов, сообщает «НТР-24».

Фото: realnoevremya.ru

В январе «Реальное время» выяснило, что ООО «Нижнекамское ПАТП», занимающееся городскими автобусными перевозками в Нижнекамске, собираются обанкротить. О намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным сообщил Алмаз Авзалов, действующий на основании агентского договора по поручению ООО «Газтеплосервис».

Как ранее стало известно «Реальному времени», на регулярные автобусные перевозки пассажиров и их багажа по городским маршрутам Нижнекамска в 2022 году готовы потратить 80 миллионов рублей из местного бюджета. Автобусы будут выходить на маршруты каждый день до конца 2022 года. На конкурс пока заявилось только Нижнекамское ПАТП. Подробности — в материале.

Также сообщалось, что в Нижнекамске из-за отсутствия водителей не все новые автобусы могут выйти на маршруты. Пока население обслуживают 32 новых автобуса, запуск всех 50 машин, на закупку которых направили 227,3 млн рублей, планируется к концу месяца. Начальник ООО «Нижнекамское ПАТП» Юрий Иванов говорил, что предприятию не хватает 100 человек.

Маргарита Головатенко