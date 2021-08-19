«Народный контроль»: коллапс в Бугульме, новостройки с плесенью на стенах и без горячей воды

Обзор самых популярных и актуальных жалоб татарстанцев

Без малого 6,2 тысяч жалоб зафиксировала за месяц система «Народный контроль». Наибольшее число заявок как обычно подают жители Казани и пригородных поселков — свыше — 3350, далее обращения из Набережных Челнов — около тысячи. Впервые количество заявок от жителей Бугульмы и района — 640 — превысило совокупное количество возмущений, поступивших от нижнекамцев (порядка 300), из альметьевцев (290). Если в предыдущие месяцы жители республики в основном жаловались на качество дорог, то теперь наибольшее количество обращений направляется по категориям жилищного строительства, благоустройства территории и стихийных свалок. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Вонь стоит просто невыносимая»



«Реальное время» уже рассказывало о проблеме жителей села Столбище Лаишевского района, которые жалуются на неприятные запахи с полей по соседству с птицефабрикой. Тимур Д. сообщил на портал «Народный контроль», что «на поле пахнет аммиаком и сероводородом. Здесь огромные лужи с отходами, птичьи перья, всё засыпано землей. Земля в трещинах, трава не растет». Мужчина попросил принять меры по устранению свалки, «экстренно провести проверку почвы и воздуха — не опасно ли для жителей ближайших домов такое соседство?»

Его заявку поддержали еще 180 человек — пользователи системы возмущены бездействием ведомства, к которым обращались уже не раз: «вечером совсем не выйти на улицу... Примите уже меры, сколько можно травить нас....», «Ужасная вонь в Озерной долине!!! В жару невозможно окна открыть. 03.08 в течении дня несколько раз выброс был, весь день с закрытыми окнами дома сидели с маленьким ребенком! Примите меры», «По вечерам и ночью вонь стоит просто невыносимая! Почему жители поселка должны это терпеть?»

С такими жалобами жители нескольких поселков района обращаются уже с весны. Сначала решением проблемы занималось Минэкологии, затем заявки перенаправили в Управление Росприроднадзора по РТ.

11 августа в ответ на жалобы жителей Столбища ведомство сообщило, что было проведено административное расследование и были отобраны пробы воздуха — «превышений предельно-допустимых концентраций не выявлено. В ходе административных расследований было выявлено, что куриный помет, образующийся в процессе содержания птицы на птицефабрике вывозится в пометохранилище… В результате компостирования помет преобразуется в органическое удобрение. Согласно договору, полученное органическое удобрение вывозится на поля». Сейчас заявка имеет статус решеной.

Вместо автобусов — отписка

Жительница Бугульмы Наталья П. возмущается отсутствием городского транспорта в городе.

— Мы не знаем куда уже обращаться, сколько можно издеваться над жителями города? Дети и старики стоят на остановках по часу, а с Верхнего поселка вообще порой не выбраться. если не справляется частный предприниматель, так пусть город заберет себе эти перевозки, — возмущается бугульминка, и ее поддержали еще 8 человек.

Ответственный за решение проблемного вопроса Бугульминский исполком сообщил в ответ на жалобу, что «транспортные услуги по пассажирским перевозкам по городским маршрутам осуществляет индивидуальный предприниматель Минаев С.М. Вопрос нарушения графиков движения маршрутных автобусов регулярно рассматривается на совещаниях с участием руководящего состава, а также на общих собраниях коллектива предприятия,…. В связи с затруднительным финансовым положением предприятия, увеличить количество автобусов, работающих на маршруте, не представляется возможным».

На это в комментариях Наталья П. заметила, что «Будет решена заявка, когда будут ходить автобусы. А так — отписка». Пока ее заявка имеет статус «в работе».



Щели и плесень на окнах

Жильцы лома №11 по ул. Достоевского в Лениногорске жалуются на застройщика дома, сданного в 2016 году. Валентин Ю. сообщил в систему «Народный контроль», что в здании появилась «плесень на откосах окон и стен».

— В этом году последний год гарантии от застройщика. Зимой плесень размножается в больших объемах. В этом году весной я их попросил, чтобы они переустановили окна, чтобы предотвратить размножение плесени, после чего они перестали отвечать по телефону, — пожаловался мужчина.

Его обращение дополнили в комментариях и другие жильцы. Так, Юлия М. написала, что «От плесени и сырости отваливается штукатурка. Через эти щели дует, под подоконником тоже проходит ветер и холод. В сильный дождь протекает вода сквозь закрытое окно на подоконник».

Решение заявки назначено исполкому Лениногорского района, который в комментариях сообщил, что «В срок до 01.09.2021г. будут приняты меры»

Небезопасный двор в детсаду

Также лениногорцы просят привести в надлежащий вид двор в детском саду №29 на ул. Куйбышева.

— На территории дошкольного образовательного учреждения №29 асфальтному покрытию более 30 лет. В течении 30 лет не проводился ремонт данного тротуара, дети и родители спотыкаются, падают, травмируются, — сетует Алия Г.

Ее заявку поддержали еще 43 жителя города, оставив 10 комментариев с возмущениями из-за состояния дорожного покрытия: Ольга П. жалуется, что «фото не передает насколько не ровный асфальт, вожу детей уже 15 лет в этот сад, и если с первым можно было пройти на каблуках по дорожке от калитки, то последние 2 года и в кроссовках легко подвернуть ногу. А детей строго за руку, или падение неизбежно». С ней согласна и Алсу Г: «Вожу в этот прекрасный сад своих троих детей уже 24 года. Асфальт пришел в негодность уже лет 15 назад. Дети идут и спотыкаются постоянно, падают, мамы спешат на работу и подворачивают ноги! Сделайте пожалуйста новое покрытие! Это необходимо!!»

Решения этой дорожной проблемы посетителям детсада придется ждать около двух лет. Как следует из ответа исполкома Лениногорского района «Ремонтные работы будут рассматриваться при формировании плана работ на 2022-2023гг.».

Детям — новую игровую площадку

Жильцы дома №63 на пр. Строителей в Альметьевске обратились в «Народный контроль» с просьбой обновить детскую площадку. Ренат Б. написал, что «Обнажены бетонные основания, сломан крепеж горки, заклинила карусель, в качестве пола только песок, везде песок. Рядом с площадкой есть поле, ничем не оборудованное, предлагаю использовать для корта или иных сооружений для детей».

Солидарны с ним и другие жильцы дома, отметившие, что это «очень старая и опасная детская площадка», а «Детям постарше необходим корт, где можно поиграть в спортивные игры, например, футбол, а зимой — каток залить».

Ответственный за решение заявки исполком Альметьевского района пообещал жителям дома, что детскую площадку обновят в раках республиканской программы «Наш двор» — контрольный срок назначен на 30 ноября будущего года.



Деревьев нет и не будет

Наибольшее количество нижнекамцев поддержали заявку от Натальи К. В ней она просит высадить деревья рядом с детской площадкой у домов 70Д и 70 Г по пр. Химиков: «Деревья дают тень и на площадке не так жарко детям и не нагреваются игровые элементы». Ее просьбу поддержали еще 7 жителей этих домов.

Однако исполком Нижнекамского района огорчил их, сообщив, что «Посадка деревьев невозможна в связи с прохождением подземных инженерных коммуникаций на указанной территории». Такое «решение» вопроса не устроило жильцов. В ответ они с возмущением пишут, что коммуникации вряд ли вокруг площадки, а значит «пару деревьев можно посадить».

Пока у заявки статус — «в работе».

С весны — без горячей воды

Новоселы дома №49 на ул. 40 лет Победы в Набережных Челнах негодуют по поводу отсутствия воды в новостройке. Как написал в системе Фанис А., «Ключи жильцам были выданы в начале апреля и до сих пор нет горячей воды. От управляющей компании нет никаких толковых движений, кормят только завтраками». У заявки 46 «лайков». В комментариях жильцы дома также возмущаются бездействием управляющей компании: «Что же это такое! Молодые семьи с детьми живут без горячей воды! Безобразие!», «Как можно столько времени обходиться без горячей воды? Надоели кастрюли на плите и тазики в ванной?»

А один из жильцов решил обратить внимание властей в целом на состояние этого многоквартирного дома: «Прошу также прокуратуру обратить внимание на само разрешение на строительство этого ужасного дома, как так и кто его подписал? Дом ужасного качества, водоснабжение подается на все блоки от 5 Блока, застройщики строят ужасно».

Решения от Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения при исполкоме автограда жильцы пока не получили. Заявка находится в работе.

