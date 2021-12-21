В Челнах подорожает проезд в общественном транспорте на 2 рубля

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах с 1 января 2022 года вырастет стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

С 1 января стоимость проезда вырастет на 2 рубля и составит 27 рублей. При этом при оплате проезда билетом длительного пользования на 100 поездок стоимость останется прежней — 20 рублей.

Фото: vk.com/nabchelnyofficial

С заявлением об установлении тарифа обращался исполком Челнов. Пассажирские перевозки в городе осуществляют ООО «Электротранспорт» и ООО «Пассажирские перевозки».

На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что в Челнах хотят внедрить бескондукторную оплату проезда в общественном транспорте. За поставку оборудования МУП «Горкоммунхоз» готово заплатить более 21 миллиона рублей.



Татьяна Леухина