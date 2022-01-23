Цитаты недели: Шаймиев — о 85-летии, Назарбаев — о протестах, Медведев — о низком IQ фанатов
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О лучшем подарке на 85-летие
20 января первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев отпраздновал свой юбилей — ему исполнилось 85 лет. Поздравления юбиляр принимал весь день, многие приехали пожелать Бабаю всего самого наилучшего лично: спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер России Марат Хуснуллин и другие. Поздравил Шаймиева и президент России Владимир Путин. Подарком от него стал высший государственный орден страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед государством». Шаймиев поблагодарил всех за поздравления. «Жизнь люби, люби народ свой, чти народную мечту», — процитировал он как назидание татарского поэта Габдуллу Тукая.
«Реальное время» собрало поздравления в адрес первого президента Татарстана от официальных лиц и исторические кадры и цитаты Шаймиева, через которые можно узнать, как строился промышленный Татарстан. Воспоминаниям, связанным с Бабаем, посвящен целый сюжет.
Об уроке беспорядков в Казахстане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые выступил с обращением к народу после массовых беспорядков, охвативших республику в начале января. Экс-глава государства сразу опроверг все слухи: он был и остается в стране и никуда не уезжал, пока на улицах протестовало население, а в элите «никакого конфликта или противостояния» нет. Назарбаев напомнил, что всей полнотой власти в Казахстане сейчас обладает Касым-Жомарт Токаев, а он же, проработав тридцать лет «не покладая рук» на благо страны, находится на заслуженном отдыхе. Как и большая часть казахстанской элиты, Назарбаев считает, что беспорядки были спланированы и цель их была одна — разрушить Казахстан. Однако первый президент республики уверен, что страна обязательно пройдет «через кризис и станет еще сильнее».
О нападении на нервы украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский решил успокоить свой народ, взволнованный возможным вооруженным конфликтом с Россией, хотя та и заверяла, что планов нападать на соседнее государство у нее нет. Начал он, правда, не обнадеживающе: украинский лидер считает, что война началась уже давно, восемь лет назад, когда Крым вошел в состав России, и продолжается сейчас. Успокаивать украинцев, видимо, должен тот факт, что риски вооруженного столкновения двух стран с братскими народами с тех пор не возросли. Зеленский призвал соотечественников поберечь нервы и не скупать гречку и спички.
Об увлечении поисками «омикрона» и «дельты»
В Управлении Роспотребнадзора по РТ после выявления в Татарстане 11 случаев заражения «омикроном» не паникуют: способы лечения и профилактики остаются все теми же, а значит, ситуация под контролем, хотя бы потому что не требуется искать новые лекарства, вакцины и тому подобное. Заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина призвала на акцентировать внимание на штаммах коронавируса и посоветовала оставить эту тему на обсуждение ученым. Гораздо важнее общая эпидемиологическая ситуация.
О низком уровне интеллекта болельщиков
Российского теннисиста Данилу Медведева расстроило поведение болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором он играл с австралийцем Ником Кирьосом. Под критику спортсмена попали местные фанаты тенниса: они мешали ему исполнить вторую подачу. Однако не особо умным, по мнению Медведева, болельщикам все же не удалось сломить россиянина: он вырвал победу Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open. Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.
О санкциях США
У американцев новые идеи масштабных антироссийских санкций: член палаты представителей США Джим Бэнкс представил «Акт о привлечении к ответственности Путина». Проектом предлагается ввести санкции против некоторых российских чиновников и силовиков, бизнесменов и журналистов. В числе последних наряду с теле- и радиоведущим Владимиром Соловьевым и гендиректором Первого канала Константином Эрнстом оказалась и главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. В достаточно саркастичной форме она дала понять, что ей даже льстит такое «внимание» и приятно оказаться в одном списке с важными людьми. Позже она в своем telegram-канале добавила, что ей «на эти санкции с прибором положить». К слову, «компанию» Симоньян составили премьер-министр Михаил Мишустин, глава СКР Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмены Роман Абрамович, Олег Дерипаска и другие.
О сердце «Зенита»
Народный артист России Михаил Боярский с любовью высказался об иранском футболисте, экс-игроке казанского «Рубина» и действующем нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне: спортсмена он считает жизненно важным органом в организме питерской команды. Беспокойство о возможной «большой потере» у актера вызывает контракт Азмуна и футбольного клуба, до истечения сроков которого остаются считанные месяцы, так как документ подписан лишь до лета 2022-го. Боярский уверен, что для всех будет лучше, если футболист поиграет за «Зенит» еще хотя бы полгода. «Пускай получит очередную золотую медаль и уйдет триумфатором», — предлагает артист.
О международных жуликах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом же во второй раз и на этот раз «омикроном», бодро заявляет, что переживать из-за заражения COVID-19 вообще не стоит. Сам он во время болезни продолжал жить привычной ему жизнью: «на лыжах бегал, дрова рубил», однако чувствовал себя не очень хорошо, пришлось отказаться от игры в хоккей. Посоветовав населению «не париться», белорусский лидер обратился к «международным жуликам», которые якобы начали пандемию. По всей видимости, Лукашенко придерживается мнения об искусственном происхождении коронавируса.
О «Наташах»
Скандалом закончилась презентация новичка ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. В своих соцсетях футбольный клуб разместил шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком: в instagram-переписке его уговаривают подписать контракт, но он не читает сообщения. Однако после того, как ЦСКА пишет, что в России «много Наташ», спортсмен тут же отвечает, что «будет через 5 минут». Ролик особо возмутил депутата Госдумы Виталия Милонова, который счел выходку команды оскорбительной для русских девушек. По его мнению, ЦСКА приравнял их к женщинам легкого поведения. Футбольный клуб все же, видимо, признал свою ошибку и после шквала критики удалил скандальное видео.
О празднике в лимитированной жизни
Один из лучших российских пианистов с мировым именем Александр Гиндин представил в Татарской филармонии программу «От Лунной сонаты до Лунного света», в которую вошли лучшие хиты классической музыки. Ей, к слову, музыкант отводит особое место не только в своей жизни, но и в жизни каждого человека. Первое посещение классического концерта — важное событие, убежден Гиндин. У него оно случилось, когда он был еще 7-летним мальчиком, а уже в 8 лет начал заниматься фортепиано. Знакомиться с классикой музыкант призывает как можно раньше, чтобы успеть ею насладиться.
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