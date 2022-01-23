Цитаты недели: Шаймиев — о 85-летии, Назарбаев — о протестах, Медведев — о низком IQ фанатов

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

О лучшем подарке на 85-летие

Начну с главного: как это замечательно, когда сам присутствуешь на своем 85-летии! Мне кажется, для юбиляра лучшего подарка и быть не может!!! Помню, как на своем 70-летии я сказал: «Юбилей — мой, но годы — не мои!» Действительно, самому не верится, что мне 85 лет. Когда ты вовлечен в работу, об этом и не думаешь — некогда. Каждый день наполнен новыми задачами, поскольку взял на себя ответственность перед людьми за конкретные дела. Сказал бы, это в характере всего нашего народа.

20 января первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев отпраздновал свой юбилей — ему исполнилось 85 лет. Поздравления юбиляр принимал весь день, многие приехали пожелать Бабаю всего самого наилучшего лично: спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер России Марат Хуснуллин и другие. Поздравил Шаймиева и президент России Владимир Путин. Подарком от него стал высший государственный орден страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед государством». Шаймиев поблагодарил всех за поздравления. «Жизнь люби, люби народ свой, чти народную мечту», — процитировал он как назидание татарского поэта Габдуллу Тукая.



«Реальное время» собрало поздравления в адрес первого президента Татарстана от официальных лиц и исторические кадры и цитаты Шаймиева, через которые можно узнать, как строился промышленный Татарстан. Воспоминаниям, связанным с Бабаем, посвящен целый сюжет.



Об уроке беспорядков в Казахстане

Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые выступил с обращением к народу после массовых беспорядков, охвативших республику в начале января. Экс-глава государства сразу опроверг все слухи: он был и остается в стране и никуда не уезжал, пока на улицах протестовало население, а в элите «никакого конфликта или противостояния» нет. Назарбаев напомнил, что всей полнотой власти в Казахстане сейчас обладает Касым-Жомарт Токаев, а он же, проработав тридцать лет «не покладая рук» на благо страны, находится на заслуженном отдыхе. Как и большая часть казахстанской элиты, Назарбаев считает, что беспорядки были спланированы и цель их была одна — разрушить Казахстан. Однако первый президент республики уверен, что страна обязательно пройдет «через кризис и станет еще сильнее».



О нападении на нервы украинцев

Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них <...> Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы.

Президент Украины Владимир Зеленский решил успокоить свой народ, взволнованный возможным вооруженным конфликтом с Россией, хотя та и заверяла, что планов нападать на соседнее государство у нее нет. Начал он, правда, не обнадеживающе: украинский лидер считает, что война началась уже давно, восемь лет назад, когда Крым вошел в состав России, и продолжается сейчас. Успокаивать украинцев, видимо, должен тот факт, что риски вооруженного столкновения двух стран с братскими народами с тех пор не возросли. Зеленский призвал соотечественников поберечь нервы и не скупать гречку и спички.



Об увлечении поисками «омикрона» и «дельты»

«Омикрон» и «дельта» — отличия только лишь в штамме, в тех линиях, которые модифицировались. Меры профилактики и лечения от этого не меняются. Поэтому на сегодня увлекаться поиском «омикрона» и «дельты», еще какого-то штамма, в принципе, наверное, не стоит, это больше научный интерес, понимание того, как изменяется вирус. Для нас важна инфекция в целом, а это новая коронавирусная инфекция, и борьба все-таки должна идти не с конкретным штаммом, а в целом с инфекцией.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ после выявления в Татарстане 11 случаев заражения «омикроном» не паникуют: способы лечения и профилактики остаются все теми же, а значит, ситуация под контролем, хотя бы потому что не требуется искать новые лекарства, вакцины и тому подобное. Заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина призвала на акцентировать внимание на штаммах коронавируса и посоветовала оставить эту тему на обсуждение ученым. Гораздо важнее общая эпидемиологическая ситуация.



О низком уровне интеллекта болельщиков



Просто немного разочаровывает, когда болельщики создают столько шума, аплодируют перед второй подачей, чтобы я сделал двойную ошибку. Не все так делали, но думаю, у некоторых людей просто низкий IQ.

Российского теннисиста Данилу Медведева расстроило поведение болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором он играл с австралийцем Ником Кирьосом. Под критику спортсмена попали местные фанаты тенниса: они мешали ему исполнить вторую подачу. Однако не особо умным, по мнению Медведева, болельщикам все же не удалось сломить россиянина: он вырвал победу Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open. Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.



О санкциях США

Горжусь оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми. Надеюсь, санкции дают право пригласить их всех на шашлык.

У американцев новые идеи масштабных антироссийских санкций: член палаты представителей США Джим Бэнкс представил «Акт о привлечении к ответственности Путина». Проектом предлагается ввести санкции против некоторых российских чиновников и силовиков, бизнесменов и журналистов. В числе последних наряду с теле- и радиоведущим Владимиром Соловьевым и гендиректором Первого канала Константином Эрнстом оказалась и главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. В достаточно саркастичной форме она дала понять, что ей даже льстит такое «внимание» и приятно оказаться в одном списке с важными людьми. Позже она в своем telegram-канале добавила, что ей «на эти санкции с прибором положить». К слову, «компанию» Симоньян составили премьер-министр Михаил Мишустин, глава СКР Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмены Роман Абрамович, Олег Дерипаска и другие.



О сердце «Зенита»

Я считаю Азмуна лучшим футболистом «Зенита», он очень полезный игрок. Для меня его возможный уход станет большой потерей, даже большей, чем уход Халка. Азмун — это сердце команды, стремительность, мастерство. Он один из тех, кого можно называть зенитовским футболистом. Если Азмун уйдет, «Зенит» потеряет душу. Деньги? Это не главное, материальная проблема для «Зенита» незначительная, с этим клуб уж точно как-нибудь справится.

Народный артист России Михаил Боярский с любовью высказался об иранском футболисте, экс-игроке казанского «Рубина» и действующем нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне: спортсмена он считает жизненно важным органом в организме питерской команды. Беспокойство о возможной «большой потере» у актера вызывает контракт Азмуна и футбольного клуба, до истечения сроков которого остаются считанные месяцы, так как документ подписан лишь до лета 2022-го. Боярский уверен, что для всех будет лучше, если футболист поиграет за «Зенит» еще хотя бы полгода. «Пускай получит очередную золотую медаль и уйдет триумфатором», — предлагает артист.



О международных жуликах

Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда, это беда. Молодым людям и переживать нечего. Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом же во второй раз и на этот раз «омикроном», бодро заявляет, что переживать из-за заражения COVID-19 вообще не стоит. Сам он во время болезни продолжал жить привычной ему жизнью: «на лыжах бегал, дрова рубил», однако чувствовал себя не очень хорошо, пришлось отказаться от игры в хоккей. Посоветовав населению «не париться», белорусский лидер обратился к «международным жуликам», которые якобы начали пандемию. По всей видимости, Лукашенко придерживается мнения об искусственном происхождении коронавируса.



О «Наташах»

Просто негодяйство! Взять и выдавать наших девчонок за проституток. Что такое «Наташа»? «Наташа» — это подвыпившая бухгалтерша с низкой социальной ответственностью, которая по своей тупости готова вступить в легкие половые сношения с любым аниматором в Турции. А приравнивать наших отличных девчонок, которые не готовы быть легкодоступными проститутками, к такому собирательному образу «Наташ» — это унижение достоинства. Я думаю, у футболистов ЦСКА много фанаток, поклонниц. Этим постом они оскорбили и их.

Скандалом закончилась презентация новичка ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. В своих соцсетях футбольный клуб разместил шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком: в instagram-переписке его уговаривают подписать контракт, но он не читает сообщения. Однако после того, как ЦСКА пишет, что в России «много Наташ», спортсмен тут же отвечает, что «будет через 5 минут». Ролик особо возмутил депутата Госдумы Виталия Милонова, который счел выходку команды оскорбительной для русских девушек. По его мнению, ЦСКА приравнял их к женщинам легкого поведения. Футбольный клуб все же, видимо, признал свою ошибку и после шквала критики удалил скандальное видео.



О празднике в лимитированной жизни

Так вот, когда человек приходит на классический концерт впервые, это очень большой праздник. Не важно, в каком возрасте это происходит, но нам надо стремиться к тому, чтобы это случилось как можно раньше, потому что жизнь наша, к сожалению, лимитирована. Чем раньше ты поймешь, что это для тебя здорово, тем больше тебе потом останется. Так что я всегда горячо поддерживаю и активно участвую в молодежных и детских мероприятиях. Как человека воспитаешь, так он и будет потом жить.

Один из лучших российских пианистов с мировым именем Александр Гиндин представил в Татарской филармонии программу «От Лунной сонаты до Лунного света», в которую вошли лучшие хиты классической музыки. Ей, к слову, музыкант отводит особое место не только в своей жизни, но и в жизни каждого человека. Первое посещение классического концерта — важное событие, убежден Гиндин. У него оно случилось, когда он был еще 7-летним мальчиком, а уже в 8 лет начал заниматься фортепиано. Знакомиться с классикой музыкант призывает как можно раньше, чтобы успеть ею насладиться.

