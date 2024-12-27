Стали известны подробности запуска первого российско-азербайджанского парка для локализации бизнеса из России

Фото: Максим Платонов

«Реальному времени» стали известны новые подробности запуска первого российско-азербайджанского парка для локализации бизнеса из России. Под него выделяют 10 га земли на территории Сумгаитского химического парка. Напомним, договорились создать площадку технополис «Химград» и Агентство развития экономических зон при Минэкономики Азербайджана.

— На площадке планируется построить 50 тысяч квадратных метров площадей. Это инвестиции, которые обеспечивает азербайджанская сторона. При этом мы работаем в формате совместного индустриального парка, отвечаем за привлечение резидентов. Рассчитываем, что в середине 2025 года будет запущен первый корпус и планируем в начале года совместно с Минпромторгом РТ провести бизнес-миссию для татарстанских компаний, показать возможности парка в Азербайджане и рассказать о тех мерах поддержки, которые можно будет получить, а у них они очень серьезные, — сообщил глава технополиса Айрат Гиззатуллин.

По его словам, площадка будет многопрофильной, без ограничений для открытия производств. Но в первую очередь в промпарке ждут представителей тех отраслей, которые представлены в экономике Татарстана и Азербайджана — производство полимеров, малотоннажная химия, машиностроение и другое: «Открыты для многих компаний, которые сегодня размышляют, ищут возможности выхода на эти рынки. Мы максимально их поддержим и поможем. Считаем, если такие мысли есть, сейчас хороший момент для того, чтобы идти и захватывать эти рынки».

Подробнее — в материале «Реального времени».