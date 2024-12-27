Жителю Татарстана грозит до 10 лет за автокредит по поддельному паспорту

Фото: Динар Фатыхов

В Ижевске задержан 43-летний житель Татарстана, подозреваемый в мошенничестве при оформлении автокредита. По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, мужчина, ранее судимый и безработный, через интернет заказал паспорт на чужое имя.

В январе он приехал в Ижевск и в одном из автосалонов оформил кредит на сумму 1,9 млн рублей для покупки автомобиля. После получения автомобиля злоумышленник продал его и потратил деньги на личные нужды, в том числе на погашение долгов.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК за мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.



Анастасия Фартыгина