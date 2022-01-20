Теннисист Даниил Медведев обыграл Ника Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл австралийца Ника Кирьоса и прошел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. Ее продолжительность составила 3 часа и 4 минуты.

До этого теннисисты играли друг с другом два раза, в 2019 году. И оба раза выиграл тогда Кирьос.

Фото: pixabay.com

19 января уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга россиянка обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузе.

Дарья Акимова