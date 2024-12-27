Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Группировка войск «Запад» в ходе активных наступательных действий освободила населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

— Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в ходе боев нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны.

Также сообщается об отражении 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника, по данным Минобороны, составили более 3080 военнослужащих, три танка, включая Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из которых 24 — западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.