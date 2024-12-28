«Вложилась бюджетными деньгами в добычу алмазов?»: за что судят директора детсада в Актаныше

Арестованная глава частного садика отрицает аферу на 5 миллионов с инвестициями в «пирамиду» субсидий бюджета РТ

Фото: "Реальное время"

Дети из Египта, Вьетнама, Москвы, Челнов, Уфы и Актаныша числились воспитанниками детсада «Борлегэн» в Татарстане, который годами получал из бюджета субсидии на образование и подготовку малышей к школе. По версии следствия, владелица учреждения Гульнара Гараева путем приписок 60 «чужих» детей, получила от государства 5 млн 348 тысяч рублей и часть денег вложила в платформу SAX INVEST LTD, в чьей деятельности ЦБ усмотрел признаки пирамиды, а власти Казахстана возбудили дело с ущербом в 9 млрд тенге ($18 млн). Показания против арестованной дал даже бывший муж, узнав, что фиктивно числился в саду младшим воспитателем и дворником.



За что арестовали хозяйку детского сада

Вину 49-летняя Гульнара Гараева не признает. Уголовное дело об афере в актанышском саду сотрудники Следкома по РТ возбудили в марте 2024-го.

В мае подозреваемую задержали и заключили под домашний арест. Однако уже в августе по ходатайству Мензелинского межрайонного отдела СК суд отправил фигурантку в СИЗО. Несколько свидетелей сообщили о попытках Гараевой пообщаться, а одна заявила о давлении — якобы директор сада просила ее не контактировать со следствием и полицией и не сообщать о липовом трудоустройстве в детсад — без договора и зарплаты. Директор садика сообщила, что своевременно отчисляла налоги за эту лжесотрудницу в налоговую, и пригрозила — будут претензии со стороны ФНС, — уточнил слова свидетеля один из источников «Реального времени».

К старту суда мера пресечения не поменялась. При этом под арест попал автомобиль обвиняемой марки Nissan X — Trail за 2,8 млн рублей, а также счета Гараевой и ее младшей сестры в компании SAX INVEST LTD с активами в $64,1 тыс. долларов (6,4 млн в рублях по курсу на вчерашний день), правда, шансы на получение этих средств туманны.

Статус потерпевшего получило Министерство образования РТ, которое возглавляет Ильсур Хадиуллин. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

При этом ущерб потерпевшей стороны — Министерства образования и науки Татарстана, оценен в 5 млн 348 тысяч рублей. По версии обвинения, эти средства из бюджета республики Гараева и ее ИП незаконно получили в 2019—2024 годах в качестве компенсации за услуги дошкольного образования, путем завышения количества воспитанников.

Сначала факты приписок выявили республиканская антикоррупционная межведомственная группа, затем их подтвердила проверка оперативников экономической полиции, после чего дело о «мертвых» детских душах стало уголовным. Теперь в этой истории предстоит разбираться районному суду.

Всего за пять лет силовики насчитали шесть десятков детей, которые включались руководством детсада в списки воспитанников и отчеты для Минобра, но в действительности в сад не ходили.

За 2019 год в списках значились 34 ребенка, казна возместила затраты ИП по дошкольному образованию, с учетом зарплаты, покупки учебников, пособий и игрушек на 3,14 млн рублей. Однако силовики установили — в действительности сад в тот год посещали 24 ребенка и с помощью специалистов потерпевшего министерства вывели похищенную сумму — 815 тысяч рублей. А в заявку на субсидии-2020 вписали уже 44 воспитанника (с учетом 17 «лишних»). В последний раз, при подаче документов на 2024 год, частный актанышский садик указывал на 36 договоров с родителями (вместо 23, заключенных в реальности, по данным силовиков).

Опрос сотрудников сада и родителей позволил установить несколько схем «прописки» посторонних детей. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Сам садик официально прекратил работу 1 сентября 2024-го — после заключения хозяйки под стражу.

Версия следствия: «нарисованными» детьми занимались лжевоспитатели

Придуманных имен и фамилий никогда не рождавшихся детей в списках на субсидии обнаружено не было. Однако опрос сотрудников сада и родителей позволил установить несколько схем «прописки» посторонних детей в группах «Борлегэн». Большинство из них никогда не посещали данное заведение и воспитывались либо на дому, либо в муниципальных садах.

При этом установлено — часть старших братьев и сестер таких малышей в прошлом ходили именно в садик Гараевой, и персональные данные родителей у владелицы имелись. Причем некоторые мамы свидетельствовали — сами передали заведующей данные о своих младших детях для фиктивного устройства, мол, не могли отказать в просьбе. Некоторые, напротив, посчитали нужным и отказать, и рассказать о попытке лжезачисления следователям.

Часть «приписных» дошколят сотрудники следствия нашли в семьях тех, кто уже не проживает в Актаныше — кто-то перебрался в Набережные Челны, Уфу, на Урал, а кто и за границу — в Египет и Вьетнам. При этом супруга гражданина соцреспублики в Юго-Восточной Азии рассказывала — в 2019-м они с мужем ездили в садик Гараевой по ее приглашению, отправляли ей в мессенджере документы на двух детей, но потом передумали заключать договор, посчитав, что дороговато и далеко от дома. В итоге дети ходили в муниципальные садики, а с 2022-го с родителями уехали за пределы РФ.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Похожие истории про разовые, «гостевые» визиты с передачей копий документов поведали еще несколько матерей. О том, что их дети числились воспитанниками и включались в списки на возмещение затрат из бюджета, никто из них не знал. Не подозревала об этом и семья москвичей, которая как-то летом гостила в Актаныше у родственников. Бабушка договорилась с Гараевой о том, чтобы внуков временно зачислили в «Борлегэн». Рассказывала — посещали они садик не больше трех недель. Однако тоже попали в сфабрикованные, по версии следствия, списки.

По мнению силовиков, директор сада занималась приписками и среди взрослых — также по разным схемам. Одни давно уволились, но по документам продолжали работать и получать зарплату, даже не зная об этом — подлинность своих подписей в платежных ведомостях они отрицали. Другие рассказывали — даже не были знакомы с Гараевой и ни разу не были на «рабочем месте». В числе третьих оказались те, кто признался — передавал свои документы для фиктивного трудоустройства, не вдаваясь, зачем это нужно, и не претендуя на зарплату.

Поскольку садик частный, то о хищении зарплатных средств речь не идет. Однако наличие «мертвых» душ в числе воспитателей позволяло соблюдать лицензионные требования, списывать часть субсидии якобы на их зарплату и перераспределять ее по своему усмотрению, поделился один из источников «Реального времени». Примечательно, что сотрудники министерства, обязанные ежемесячно контролировать целевые расходы в данной сфере, никаких расхождений отчетности Гараевой с реальностью не выявляли... Годами...

Делом частного детсада сотрудники СК занимались вместе с экономической полицией. скриншот видео Следкома по Татарстану

Отдельной строкой в этом списке лжесотрудников оказались родственники самой обвиняемой. Ее дочь — врач-эпидемиолог в службе Роспотребнадзора по Москве припоминала — работала у мамы только летом 2018-го, после 2019-го зарплату там не получала ни разу, и о том, что мать ее не уволила узнала лишь в ходе следствия.

Бывший муж Гараевой — замдиректора агрофирмы — на допросе у следователя узнал, что якобы в 2019-м поступил в подчинение супруги младшим воспитателем, через год был понижен до позиции дворника, а спустя 7 месяцев уволен. На эту работу не устраивался, денег не получал, подписи в документах — чужие, — уверял он.

При этом Гараев вспоминал — раньше жена работала воспитателем в муниципальном саду, а в 2012-м при его поддержке решила открыть свой. Взяли ипотечный кредит, выкупили землю с недостроем на улице Мелиораторов в Актаныше, и в 2013-м построили двухэтажное здание. На следующий год после получения всех нужных документов учреждение стало получать средства из бюджета за оказание образовательных услуг в рамках госпрограмм. По данным источников «Реального времени», на допросе у следователя мужчина заявил — уже в 2016-м жена стала мухлевать с трудоустройством работников и числом детей с целью увеличения субсидии, при этом деньги вкладывала в финансовые пирамиды. При этом Гараев уточнял, как раз в 2016-м отношения в семье стали осложняться, а в 2021-м они развелись.

В «алмазную пирамиду» утекли 3 миллиона?

Силовики установили — основательница частного детсада в Актаныше с февраля 2020 года имела инвестиционный и расчетный счета на платформе SAX INVEST LTD. В ноябре 2021-го данная компания была внесена Центробанком РФ в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В соответствующем сообщении говорится о признаках «финансовой пирамиды».

В Казахстане SAX INVEST объявили вне закона, а ее руководителей, включая Сатжана Мендыгалиева, — в международный розыск. О задержании одной из его сообщниц сообщалось в октябре 2024-го.

По данным Агентства по финансовому мониторингу в Астане, в пирамиду в 2018-2022 гг. инвестировали более 3 тысяч человек, общий оборот оценивается в $18 млн, что эквивалентно почти 9 млрд тенге либо 1,8 млрд рублей.

Следователи Татарстана допросили гендиректора и владельца ООО «Сакс Инвест Консалт» Андрея Давиэнко. скриншот из видео «Интервью Андрея Давиденко. Текущая ситуация в мире и в компании SAX INVEST.» с канала «Клик Лаб»

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Анголе (Африка). При этом, как и Finiko, платформа предлагала строительство своей структуры и бонусы за привлечение новых вкладчиков. По данным казахстанских СМИ, все это сопровождалось агрессивной и массированной рекламой с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36 процентов годовых), при отсутствии информации об активах SAX INVEST.

Зарегистрирована организация в оффшорной зоне — островном государстве Сент-Люсия. При этом в одной из соцсетей в качестве головного российского офиса приводится адрес в Сант-Петербурге. А российское подразделение — ООО «Сакс Инвест Консалт» — официально зарегистрировано в поселке Чишма Башкирии. Правда, со слов гендиректора и учредителя ООО Андрея Давидэнко «в связи с трудным финансовым положением» деятельность по адресу регистрации не ведется, компания базируется по его домашнему адресу в Уфе. В штате остался лишь он, как гендиректор, — отмечал этот свидетель на допросе в СК. А еще подчеркивал — ООО существует с 2016-го, тогда как он встал у руля компании в июле 2020-го.

— В настоящее время вложенные денежные средства заморожены, инвесторы не могут их вывести по причине отсутствия дохода у компании SAX INVEST LTD. До 2019 года клиенты могли выводить денежные средства с прибылью, — утверждал Давидэнко на допросе в СК по делу Гараевой.

По версии сотрудников платформы, Гараева смогла заработать $5,5 тысячи. Но вывела их лишь на расчетный счет сестры на той же платформе. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Следователями Татарстана установлено — со счета детсадовского ИП на счета агента «Сакс Инвест Консалт» в 2020—2021 годах перечислено 3,5 млн рублей. Далее эти средства были зачислены на инвестиционный счет Гульнары Гараевой на платформе SAX INVEST в сумме $46,6 тысячи, которыми та распоряжалась через свой личный кабинет. Такие показания силовикам дали и Давидэнко, и агент его компании, при этом первый отмечал — Гараева получила прибыль в $5,5 тысячи, которую вывела на расчетный счет своей сестры, зарегистрированной на той же платформе.

Как отмечают источники «Реального времени», сама Гульнара Гараева уверяла — доступа к счетам SAX INVEST у нее не было, и деньги она потеряла. Говорила, что агент Галиева обманула ее и распоряжалась активами сама, а зарегистрироваться от ее имени смогла, получив ее фото с развернутым паспортом. При этом на одном из допросов обвиняемая якобы заявляла — отправляла Галиевой средства с того же счета, на который поступали бюджетные субсидии. Спустя несколько месяцев поменяла показания — якобы ради инвестиций брала кредит и добавляла к нему деньги от продажи авто.

Примечательно, что Гараева через третьих лиц, по договорам уступки, пыталась взыскать те самые вложенные в «пирамиду» миллионы, указывая, что это был займ. Однако Набережночелнинский суд не поверил в эту историю, когда установил — якобы недоступный для нее аккаунт хозяйка детсада привязала к номеру своего мобильного!.. Подтверждение этой информации в ходе следствия получили и силовики. При этом сестра обвиняемой Багаутдинова не стала скрывать — аккаунт на ее имя на SAX INVEST Гараева тоже открывала сама, от нее требовался лишь снимок с паспортом.

Под прицел силовиков успели попасть директора двух частных садов в Казани. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обвинение в завышении количества воспитанников директор садика отрицает. С ее слов, в действительности, число детей в ее заведении было больше списочного, поскольку некоторые семьи предпочитали не оформлять договоры, дожидаясь бесплатного места в электронной очереди на муниципальный садик.

Ту же позицию обвиняемая заняла относительно реальных и фиктивных работников — говорит, ничего не искажала, но порядка 20—25 сотрудников за вменяемый период просили не оформлять их официально, а она, мол, шла навстречу. По мнению Гараевой, бывший супруг оговаривает ее из-за неприязни.

Ожидается, что сегодня в Актанышском суде будет оглашено обвинение по этому делу.

Тем временем под прицел силовиков успели попасть два частных садика в Казани — выборочная проверка списков на субсидии и там нашла, и выбывших в другие регионы воспитанников, и детей-«совместителей», которые одновременно числятся сразу в двух дошкольных заведениях.