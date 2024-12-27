В возрасте 94 лет скончался экс-руководитель Suzuki Осаму Судзуки

Осаму Судзуки, который более 40 лет возглавлял автомобильную компанию Suzuki, скончался в возрасте 94 лет от лимфомы, сообщила корпорация. Об этом сообщили в ТАСС.

Судзуки пришел в компанию в 1958 году, женившись на дочери одного из основателей и приняв ее фамилию. Через 20 лет он стал президентом компании, сделав акцент на производстве компактных автомобилей на японском рынке, а также в Индии, Юго-Восточной Азии и Венгрии.

Компактные автомобили стали визитной карточкой Suzuki, и под руководством Судзуки продажи компании увеличились в десять раз. Несмотря на то, что в Японии Suzuki уступает более крупным автопроизводителям, на 2023 год компания занимала более 40% рынка в Индии.

Осаму Судзуки покинул пост президента компании в 2015 году, передав руководство своему сыну, Тосихиро Судзуки.

Анастасия Фартыгина