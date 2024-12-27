Производители безалкогольных напитков повысят цены с начала 2025 года

Фото: Мария Зверева

Крупные производители безалкогольных напитков в России уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен с начала 2025 года. Подорожание коснется широкого спектра продукции, включая воду, газировку, лимонады и соки. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на уведомления, полученные от шести производителей.

Согласно имеющейся информации, «Сады Придонья» и «Рычал-су» поднимут цены на свою продукцию с 1 января, «Черноголовка» и дистрибутор «Маркет-трейд» — с 15 января, а «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) и «Боржоми» — с февраля. Наибольшее подорожание коснется газированных напитков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В компаниях пока воздерживаются от официальных комментариев. Однако, как следует из письма «Мултон Партнерс», компания повысит цены на безалкогольную продукцию в среднем на 9,1%, в том числе на соки — на 9,3%, а на кофе — на 11,3%. Причинами подорожания называются увеличение стоимости упаковки на 6–8,5%, подорожание сырья для напитков, а также рост стоимости кофейных зерен (арабики — на 28%, робусты — на 66%). Кроме того, в «Мултон» отмечают увеличение затрат на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг.

«Рычал-су» уведомляет об увеличении отпускных цен на 15%, а в зависимости от региона подорожание может быть и выше. Компания, помимо роста себестоимости производства, называет причинами высокую инфляцию и ослабление курса рубля. «Боржоми» также упоминает высокую ключевую ставку ЦБ (21% на конец 2024 года) и рост стоимости складского, производственного и логистического персонала.

В «Маркет-трейд» среди причин индексации оптовой стоимости называют повышение акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки, которые вырастут с 7 до 10 рублей за литр с января 2025 года.



Рената Валеева