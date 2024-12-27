Кремль осудил отказ норвежского судна помочь терпящим бедствие российским морякам

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Кремль назвал вопиющим случаем и нарушением всех норм отказ норвежского судна принять на борт российских моряков, тонущих в Средиземном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию для журналистов.

— Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания, — подчеркнул Дмитрий Песков.



Напомним, ранее сообщалось, что российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. По данным СМИ, рядом с местом крушения находилось норвежское судно, однако оно отказалось принять на борт тонущих моряков, ссылаясь на некий запрет. Экипаж Ursa Major был спасен испанскими моряками.

Рената Валеева