Муниципальные парковки в Казани станут платными 28 декабря

Фото: Максим Платонов

В последнюю субботу 2024 года, 28 декабря, муниципальные парковки Казани будут работать в платном режиме с 8:00 до 19:00. Об этом сообщили в telegram-канале «Казанский паркинг».

Этот день считается полным рабочим, поскольку праздники были перенесены.

Ранее в декабре в Казани определили дни в 2025 году, когда парковка будет бесплатной. Автомобилисты смогут оставлять свои машины без оплаты в новогодние каникулы, а также в дни майских праздников, Ураза-байрама и Курбан-байрама.

По информации замглавы исполкома Казани Ильдара Шакирова, в будние дни платными парковками пользуются около 110 тыс. автомобилистов, из которых примерно 11 тыс. водителей ежедневно платят за стоянку. Остальные укладываются в льготные 15 минут.



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Анастасия Фартыгина