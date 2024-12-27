МИД России объявил новые страны-партнеры БРИКС
С 1 января 2025 года БРИКС расширится за счет новых стран-партнеров. В это число входят Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, которые подтвердили согласие на приобретение этого статуса, сообщает МИД России. Приглашение стать партнерами было также направлено еще четырем государствам.
По информации ведомства, бразильское председательство в БРИКС объявит о новом статусе стран-партнеров после получения ответов от них.
— Планируем выстраивать плотное взаимодействие с государствами-партнерами для эффективного сотрудничества в рамках объединения, — добавили в ведомстве.
Напомним, что в микрорайоне М-14 Приволжского района Казани в доме, где ранее проживали участники саммита БРИКС, стартовал розыгрыш квартир.
Справка
Объединение БРИКС было основано в 2006 году и изначально включало Бразилию, Россию, Индию и Китай. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР. Не так давно, 1 января 2024 года, БРИКС принял новых участников — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. В октябре этого года в Казани прошел 16-й саммит БРИКС, на котором присутствовали лидеры стран-участников и международные руководители.
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