Мероприятия в новом здании театра Камала начнут проводить в первом квартале 2025 года

Фото: Мария Зверева

Новое здание театра Камала в Казани уже получило ЗОС (заключение о соответствии) и на данный момент введено в эксплуатацию, ответила на вопрос корреспондента «Реального времени» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

По ее словам, сейчас сотрудники театра «осваивают» новое здание.

— Когда вы переезжаете в новую квартиру, вам, естественно, требуется какое-то время, чтобы адаптироваться, привыкнуть к новому, разложить посуду, поставить мебель. У нас сейчас идет процесс адаптации нового здания под нужды Камаловского театра, — пояснила она.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом здание предоставляет большие технические возможности, в то время как драматический театр является консервативным институтом. По словам Аюповой, в этом проекте необходимо «подружить» традиции и современность.

Она добавила, что ближайшее мероприятие в новом здании планируется провести уже в первом квартале 2025 года. Какое именно событие произойдет, она не уточнила.

Что касается нынешнего «дома» театра, вопрос о его эксплуатации будет решаться уже после переезда труппы.

Накануне стало известно, что Управление Росреестра по Татарстану поставило на кадастровый учет новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала всего за один день.

Елизавета Пуншева