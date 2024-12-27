В Татарстане в новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений
В Татарстане почтовые отделения будут работать по измененному графику в праздники. 30 декабря отделения откроются по субботнему графику, а 31 декабря, 1 и 7 января станут выходными днями — в эти дни письма, газеты и журналы разносить не будут. Об этом сообщили в мэрии Казани.
С 2 по 6 января почтовые отделения будут работать по графику праздничных дней, при этом 6 января обслуживание клиентов завершится на час раньше. В отделениях с пунктами выдачи заказов может быть установлен другой режим работы.
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