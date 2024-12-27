Azerbaijan Airlines продолжит полеты в Казань, несмотря на приостановку рейсов в другие города РФ

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщила, что продолжит выполнять рейсы в шесть городов России, несмотря на приостановку полетов по семи другим направлениям, объявленную ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

— Рейсы из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск продолжат выполняться в прежнем режиме, конечно, с учетом мер обеспечения безопасности экипажа и пассажиров, — заявили в авиакомпании.

Напомним, что 28 декабря AZAL приостановила полеты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу после крушения самолета компании вблизи Актау 25 декабря.

Рената Валеева