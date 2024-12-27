В Чечне 28 декабря объявят днем траура в связи с катастрофой самолета в Актау
Власти Чечни объявили 28 декабря 2024 года днем траура в связи с крушением самолета, следовавшего из Баку в Грозный, в Казахстане. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Указ главы Чечни Рамзана Кадырова подтверждает, что траур связан с авиационной катастрофой, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе Актау, в результате которой погибли пассажиры.
Самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines, потерпел крушение утром недалеко от города Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых 29 человек выжили, включая девять россиян из 16, зарегистрированных на рейс.
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