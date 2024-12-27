AZAL приостанавливает полеты в семь городов России с 28 декабря

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявила о приостановке полетов в семь городов России с 28 декабря 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте авиаперевозчика.

Согласно заявлению, AZAL временно прекращает полеты в следующие города — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала.

— Ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 (следовавшего рейсом Баку — Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау) и с учетом рисков для безопасности полетов, — указывает компания.

Рената Валеева