AZAL приостанавливает полеты в семь городов России с 28 декабря
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявила о приостановке полетов в семь городов России с 28 декабря 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте авиаперевозчика.
Согласно заявлению, AZAL временно прекращает полеты в следующие города — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала.
— Ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 (следовавшего рейсом Баку — Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау) и с учетом рисков для безопасности полетов, — указывает компания.
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