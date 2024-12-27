В Татарстане Volkswagen стал лидером по спросу на автомобили с пробегом
Осенью 2024 года Volkswagen занял первое место среди европейских марок авто с пробегом в Татарстане, согласно данным аналитиков «Авито Авто».
Доля этой марки в общем спросе на автомобили с пробегом составила 4,29%, а наиболее востребованной моделью стал Volkswagen Polo, который занимает 1,6% от всех автомобилей с пробегом на платформе.
По сравнению с летними показателями спрос на автомобили европейских брендов в Татарстане вырос на 5,4%, а предложение увеличилось на 5,5%. Средняя цена таких автомобилей составила 1,3 млн рублей.
- В тройке популярных брендов после Volkswagen расположились Renault и BMW, а в пятерку вошли Mercedes-Benz и Skoda.
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