В Татарстане Volkswagen стал лидером по спросу на автомобили с пробегом

Фото: Динар Фатыхов

Осенью 2024 года Volkswagen занял первое место среди европейских марок авто с пробегом в Татарстане, согласно данным аналитиков «Авито Авто».

Доля этой марки в общем спросе на автомобили с пробегом составила 4,29%, а наиболее востребованной моделью стал Volkswagen Polo, который занимает 1,6% от всех автомобилей с пробегом на платформе.

По сравнению с летними показателями спрос на автомобили европейских брендов в Татарстане вырос на 5,4%, а предложение увеличилось на 5,5%. Средняя цена таких автомобилей составила 1,3 млн рублей.

В тройке популярных брендов после Volkswagen расположились Renault и BMW, а в пятерку вошли Mercedes-Benz и Skoda.

Анастасия Фартыгина