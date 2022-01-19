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ЦСКА опубликовал и удалил скандальный ролик с презентацией турецкого полузащитника Языджи

20:24, 19.01.2022
ЦСКА опубликовал и удалил скандальный ролик с презентацией турецкого полузащитника Языджи
Фото: pfc-cska.com

ЦСКА удалил видеоролик с презентацией новичка команды турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который возмутил болельщиков в социальных сетях. Соглашение с игроком рассчитано до окончания сезона-2021/22 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

После объявления трансфера в социальных сетях ЦСКА появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком. В ролике показали переписку между аккаунтами ЦСКА и Языджи в Instagram. ЦСКА уговаривает Языджи подписать контракт, но он не читает сообщения. Однако после того, как клуб пишет, что в России «много Наташ», спортсмен тут же отвечает, что «будет через 5 минут».

После шквала возмущения в социальных сетях, клуб удалил это видео.

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