ЦСКА опубликовал и удалил скандальный ролик с презентацией турецкого полузащитника Языджи

ЦСКА удалил видеоролик с презентацией новичка команды турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который возмутил болельщиков в социальных сетях. Соглашение с игроком рассчитано до окончания сезона-2021/22 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

После объявления трансфера в социальных сетях ЦСКА появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком. В ролике показали переписку между аккаунтами ЦСКА и Языджи в Instagram. ЦСКА уговаривает Языджи подписать контракт, но он не читает сообщения. Однако после того, как клуб пишет, что в России «много Наташ», спортсмен тут же отвечает, что «будет через 5 минут».

После шквала возмущения в социальных сетях, клуб удалил это видео.