Суд в Челнах избрал меру пресечения для обвиняемого в причинении тяжкого вреда

Фото: Динар Фатыхов

Набережночелнинский городской суд Татарстана избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток для Амирханяна А.А., обвиняемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело было возбуждено 25 декабря 2024 года против неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного пунктами «д» и «з» части 2 статьи 111 УК, за причинение тяжкого вреда здоровью тренера фитнес-клуба «Адреналин».

Впоследствии дело было объединено с другим уголовным делом, касающимся незаконного обращения с оружием (статья 222 УК), поскольку обвиняемый выстрелил в ногу тренеру, находясь рядом с клубом. Оружие, из которого он выстрелил, обвиняемый нашел в Казани в начале 2021 года и хранил у себя.

Амирханян признал свою вину, и его защитник не возражал против удовлетворения ходатайства следователя о заключении под стражу. Помощник прокурора Набережных Челнов поддержал это ходатайство. Постановление суда пока не вступило в законную силу.



Анастасия Фартыгина