Пианист Александр Гиндин: «Чем раньше поймешь, что классика — это здорово, тем больше тебе останется»
Заслуженный артист России — о возрождении статуса конкурса им. Чайковского и полухалтурных концертах
Новым гостем «Музыкальной гостиной» Светланы Черных стал один из лучших российских пианистов с мировым именем Александр Гиндин. Музыкант представил в Татарской филармонии программу «От Лунной сонаты до Лунного света». Подробности — в репортаже «Реального времени».
«Как человека воспитаешь, так он и будет потом жить»
Хозяйка музыкального салона, руководитель отдела работы со зрителем, музыковед Светлана Черных призналась — «Это концерт моей мечты!» Вместе в финале концерта в четыре руки музыканты исполнили даже «Вальс» Дмитрия Шостаковича. Программу готовила Черных, а Александр Гиндин отметил, что в нее вошли самые лучшие хиты классической музыки:
— Мне очень нравится эта программа — Скарлатти и Моцарт, Лист и Григ. Чайковский и Дебюсси. Во-первых, неважно, на кого она ориентирована. Она собрана из лучших и любимых миллионами пьес, которые созданы в истории музыки. Второе — у всего в этом мире есть свое начало, без которого потом нет потока. Я тоже когда-то пришел на свой первый концерт в стены филармонии, лет семь мне было. Так вот, когда человек приходит на классический концерт впервые — это очень большой праздник. Не важно, в каком возрасте это происходит, но нам надо стремиться к тому, чтобы это случилось как можно раньше, потому что жизни наша, к сожалению, лимитирована. Чем раньше ты поймешь, что это для тебя здорово, тем больше тебе потом останется. Так что я всегда горячо поддерживаю и активно участвую в молодежных и детских мероприятиях. Как человека воспитаешь, так он и будет потом жить.
Кроме того, пианист убежден, что такие программы нужно делать на очень высоком уровне. «Не секрет, что часто детские концерты, новогодние елки приравниваются к полухалтурным историям, которые артисты делают для «галочки», зачисленного трудодня. Я считаю, что это подло, потому что для многих в зале это первое соприкосновение с высоким искусством». В этом отношении Гиндин благодарен Татарской филармонии и «экстрапрофессиональному уровню программ». Пусть отдача такой работы видна не сразу, но она обязательно будет, жанр музыкально-литературного концерта — очень востребованный инструмент, считает он.
«Ни один агент не поддержит так, как государство»
Несколько лет Александр Гиндин преподавал в Московской консерватории. «Пианистов много, но только навскидку я могу назвать 50 профессий, где они могут найти себе применение. Кроме того, занятия на фортепиано в детстве прекрасно «протаптывают» в мозгу нейронные связи, «тропинки». Человека, который занимался на инструменте, видно сразу, он раз в пять сообразительнее своих сверстников. Что касается преподавания, то я не прекратил этот вид деятельности просто ушел с должности из консерватории. Мне гораздо ближе мастер-классы», уверен он.
Сам пианист считает, что достаточно поздно начал заниматься фортепиано — в восемь лет. «По нынешним меркам это, пиши, пропало», шутит. Однако это не помешало Александру Гиндину в 13 лет стать самым юным победителем Московского городского конкурса пианистов, а в 17 лет — лауреатом Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Позже он был удостоен II премии Международного конкурса имени королевы Елизаветы, а в 2007 году выиграл Кливлендский международный конкурс пианистов.
— Да, было время, когда конкурс имени Чайковского вызывал бурную реакцию в музыкальном мире. Но тогда на дворе какие времена стояли? Я победил в 1994 году — это говорит само за себя. Сейчас страсти вокруг конкурса утихли, он вновь начал выполнять свою функцию. То есть стал максимально государственным. А кто может поддержать талант, как не само государство? Ни у одного агента или импресарио таких возможностей нет, — говорит музыкант.
«Сидя у себя в кабинете в Лондоне, успеха не добьешься»
Александр Гиндин не раз бывал с концертами в Казани — в филармонии, БКЗ. Ему доводилось выступать с Альбиной Шагимуратовой, Фуатом Мансуровым, а пару лет назад — с оркестром «Новая музыка» Анны Гулишамбаровой. На его счету сотрудничество с Владимиром Спиваковым, Борисов Березовским, Хиблой Герзмава и многими другими.
— Хибла — очень хорошая певица, прежде всего. Она чудесный, очень общительный человечек, теплый и душевный, с ней весело и комфортно иметь деть. Что мне в ней нравится особенно — она точный музыкант. Не только певица с очень красивым, Богом данным голосом, она технически точна, стилистически и технически. Не такое «красивое облако, как это часто у певцов бывает, а четкий профессионал.
Он уверен, что ковидные времена навсегда изменили музыкальный мир, ушла глобализация.
— Те крупные музыкальные агентства, существовавшие последние 10 лет, «лопнули». Если раньше они могли выстраивать карьеру музыканта по всему миру, то теперь творческая жизнь состоит из множества маленьких карьер — в разных странах. Сидя у себя в кабинете в Лондоне, успеха и славы не добьешься, так много событий происходит в разных точках планеты, что нужно успевать. Исполнительский бизнес ведь очень молодой еще — ему лет 200 всего. Да, сто лет назад исполнителей было значительно меньше, так исполнительство было недоразвито. Теперь же рынок переразвит, исполнителей сегодня стало больше, чем, например, во времена Прокофьева и Рахманинова. Но ведь их имена прошли сквозь сито времени. Из тысячи мы помним именно их. Хотя, к слову, Прокофьев прославился больше благодаря своей музыке. Так и сегодня — пианистов миллионы, но через много мы запомним примерно пять имен. Так и должно быть.
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