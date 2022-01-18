Пианист Александр Гиндин: «Чем раньше поймешь, что классика — это здорово, тем больше тебе останется»

Заслуженный артист России — о возрождении статуса конкурса им. Чайковского и полухалтурных концертах

Фото: Максим Платонов

Новым гостем «Музыкальной гостиной» Светланы Черных стал один из лучших российских пианистов с мировым именем Александр Гиндин. Музыкант представил в Татарской филармонии программу «От Лунной сонаты до Лунного света». Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Как человека воспитаешь, так он и будет потом жить»

Хозяйка музыкального салона, руководитель отдела работы со зрителем, музыковед Светлана Черных призналась — «Это концерт моей мечты!» Вместе в финале концерта в четыре руки музыканты исполнили даже «Вальс» Дмитрия Шостаковича. Программу готовила Черных, а Александр Гиндин отметил, что в нее вошли самые лучшие хиты классической музыки:

— Мне очень нравится эта программа — Скарлатти и Моцарт, Лист и Григ. Чайковский и Дебюсси. Во-первых, неважно, на кого она ориентирована. Она собрана из лучших и любимых миллионами пьес, которые созданы в истории музыки. Второе — у всего в этом мире есть свое начало, без которого потом нет потока. Я тоже когда-то пришел на свой первый концерт в стены филармонии, лет семь мне было. Так вот, когда человек приходит на классический концерт впервые — это очень большой праздник. Не важно, в каком возрасте это происходит, но нам надо стремиться к тому, чтобы это случилось как можно раньше, потому что жизни наша, к сожалению, лимитирована. Чем раньше ты поймешь, что это для тебя здорово, тем больше тебе потом останется. Так что я всегда горячо поддерживаю и активно участвую в молодежных и детских мероприятиях. Как человека воспитаешь, так он и будет потом жить.

Кроме того, пианист убежден, что такие программы нужно делать на очень высоком уровне. «Не секрет, что часто детские концерты, новогодние елки приравниваются к полухалтурным историям, которые артисты делают для «галочки», зачисленного трудодня. Я считаю, что это подло, потому что для многих в зале это первое соприкосновение с высоким искусством». В этом отношении Гиндин благодарен Татарской филармонии и «экстрапрофессиональному уровню программ». Пусть отдача такой работы видна не сразу, но она обязательно будет, жанр музыкально-литературного концерта — очень востребованный инструмент, считает он.

«Ни один агент не поддержит так, как государство»

Несколько лет Александр Гиндин преподавал в Московской консерватории. «Пианистов много, но только навскидку я могу назвать 50 профессий, где они могут найти себе применение. Кроме того, занятия на фортепиано в детстве прекрасно «протаптывают» в мозгу нейронные связи, «тропинки». Человека, который занимался на инструменте, видно сразу, он раз в пять сообразительнее своих сверстников. Что касается преподавания, то я не прекратил этот вид деятельности просто ушел с должности из консерватории. Мне гораздо ближе мастер-классы», уверен он.

Сам пианист считает, что достаточно поздно начал заниматься фортепиано — в восемь лет. «По нынешним меркам это, пиши, пропало», шутит. Однако это не помешало Александру Гиндину в 13 лет стать самым юным победителем Московского городского конкурса пианистов, а в 17 лет — лауреатом Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Позже он был удостоен II премии Международного конкурса имени королевы Елизаветы, а в 2007 году выиграл Кливлендский международный конкурс пианистов.

— Да, было время, когда конкурс имени Чайковского вызывал бурную реакцию в музыкальном мире. Но тогда на дворе какие времена стояли? Я победил в 1994 году — это говорит само за себя. Сейчас страсти вокруг конкурса утихли, он вновь начал выполнять свою функцию. То есть стал максимально государственным. А кто может поддержать талант, как не само государство? Ни у одного агента или импресарио таких возможностей нет, — говорит музыкант.

«Сидя у себя в кабинете в Лондоне, успеха не добьешься»

Александр Гиндин не раз бывал с концертами в Казани — в филармонии, БКЗ. Ему доводилось выступать с Альбиной Шагимуратовой, Фуатом Мансуровым, а пару лет назад — с оркестром «Новая музыка» Анны Гулишамбаровой. На его счету сотрудничество с Владимиром Спиваковым, Борисов Березовским, Хиблой Герзмава и многими другими.

— Хибла — очень хорошая певица, прежде всего. Она чудесный, очень общительный человечек, теплый и душевный, с ней весело и комфортно иметь деть. Что мне в ней нравится особенно — она точный музыкант. Не только певица с очень красивым, Богом данным голосом, она технически точна, стилистически и технически. Не такое «красивое облако, как это часто у певцов бывает, а четкий профессионал.

Он уверен, что ковидные времена навсегда изменили музыкальный мир, ушла глобализация.

— Те крупные музыкальные агентства, существовавшие последние 10 лет, «лопнули». Если раньше они могли выстраивать карьеру музыканта по всему миру, то теперь творческая жизнь состоит из множества маленьких карьер — в разных странах. Сидя у себя в кабинете в Лондоне, успеха и славы не добьешься, так много событий происходит в разных точках планеты, что нужно успевать. Исполнительский бизнес ведь очень молодой еще — ему лет 200 всего. Да, сто лет назад исполнителей было значительно меньше, так исполнительство было недоразвито. Теперь же рынок переразвит, исполнителей сегодня стало больше, чем, например, во времена Прокофьева и Рахманинова. Но ведь их имена прошли сквозь сито времени. Из тысячи мы помним именно их. Хотя, к слову, Прокофьев прославился больше благодаря своей музыке. Так и сегодня — пианистов миллионы, но через много мы запомним примерно пять имен. Так и должно быть.

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов