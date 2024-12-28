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Любимый бренд россиян, экспорт в 42 страны и новые производственные линии

00:00, 28.12.2024 Сюжет: Итоги года 2024

Итоги 2024 года на «Эссен Продакшн АГ»

Любимый бренд россиян, экспорт в 42 страны и новые производственные линии
Фото: Реальное время

Богатый урожай наград, лидерство в рейтингах и любовь россиян, новые проекты и неустанное развитие — год на АО «Эссен Продакшн АГ», как всегда, прошел активно и плодотворно. Департамент коммерческой недвижимости компании развивает новое направление — складские помещения — и продолжает строить и реконструировать районные торгово-развлекательные центры. Компания получила премию «Реальный рейтинг», возглавив поволжский деловой рейтинг предприятий пищевой промышленности. Ни на день не останавливается работа благотворительного фонда «Махеевъ» — на помощь елабужским семьям, детскому спорту, больницам и школам направлено почти 25 миллионов рублей. Подробности — в обзоре «Реального времени».

  1. «Махеевъ» вновь признан любимым брендом россиян. В рейтинге «20 любимых брендов», который ведет агентство Online Market Intelligence, в номинации «Майонез» вот уже четвертый год подряд лидирует «Махеевъ». В номинации «Кетчупы и другие соусы» кетчуп «Махеевъ» вот уже семь лет держится на втором месте.

    Чтобы сохранять лидерство, бренд продолжает развивать линейку продуктов и год от года улучшать рецептуры. Сейчас в ассортименте «Махеевъ» 10 видов майонезов, включая классический, оливковый, с лимонным соком, горчичный, сметанный, с перепелиным яйцом и постные варианты. Ассортимент кетчупов включает 10 разновидностей.
    2. предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"
  2. АО «Эссен Продакшн АГ» стало лауреатом деловой премии «Реальный рейтинг» в номинации «Пищевая промышленность». Премия вручается крупнейшим предприятиям Приволжского федерального округа, лидирующим в различных отраслях по итогам расчета рейтинга. Формула расчета учитывает показатели бизнеса, доступные по открытым источникам: размер активов компании, чистую прибыль, рентабельность, объем уплаченных налогов, выручку. Учредитель премии — издание «Реальное время». Награду получать в Казань приезжал коммерческий директор АО «Эссен Продакшн АГ» Николай Орлов. Он высказал свое мнение:

    — Премия «Реальный рейтинг» — действительно реальная. Мы победили в номинации, где было три очень сильных конкурента. И несмотря на трудности нынешнего года, мы идем с приростом.
    3. Николай Орлов на вручении премии «Реальный рейтинг». Мария Зверева / realnoevremya.ru
  3. Видеоролик «Вы тоже это чувствуете?», созданный для продвижения бренда «Махеевъ», получил серебряную награду в категории Visual Effects на конкурсе «МИКС Россия». На этом конкурсе эксперты креативной индустрии выбирают самые инновационные и результативные проекты года в сфере digital-коммуникаций. Команда АО «Эссен Продакшн АГ» и рекламное агентство «Восход» создали анимационный ролик, в котором широко использовались нейросетевые технологии.

    — Идея ролика в том, что он должен передавать яркие эмоции от вкусовых ощущений, которые дарят людям продукты «Махеевъ». В нем нет ничего лишнего, отвлекающего от этих чистых эмоций, — комментирует директор по коммуникациям АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина.
    4. Кадр из видеоролика «Вы тоже это чувствуете?». скриншот из видеоролика "Вы тоже это видите?"
  4. Проект мерчандайзинга «Эссен Продакшн АГ» победил в отраслевом маркетинговом конкурсе POPAI RUSSIA 2024. Проект «Мотивация — ключ к успешному мерчандайзингу» реализовала в 2023—2024 годах компания R!evolution. Его разрабатывали эксперты направления мерчандайзинга и BTL АО «Эссен Продакшн АГ», а в жизнь воплощали пять крупных федеральных агентств.

    Целью было улучшить выкладку товаров брендов «Махеевъ» и «Эссен», увеличить продажи, при этом сохранить бюджет. Проект длится уже год — с октября 2023 года. Итоги, которые были получены летом 2024-го, показали впечатляющие результаты в федеральных торговых сетях («Лента», «О’кей», «Магнит», «Метро», «Ашан»). Например, работа с выкладкой кетчупов «Махеевъ» в сети «Лента» в марте — апреле 2024 года позволила увеличить продажи продукта в полтора раза!
    5. Реальное время / realnoevremya.ru
  5. Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» получила множество наград на конкурсе товаров, участвовавших в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2024». Победили в своих номинациях как хиты кондитерской фабрики ESSEN, так и полюбившаяся россиянам классика бренда «Махеевъ».

    Серебряной медалью были отмечены вафельные конфеты с карамелью и кокосом «КАК ТАК?». Золотые награды получили шесть продуктов: новая конфета из линейки «ДаЁжъ!» с карамелью, изюмом, арахисом и криспи, молочный шоколад «CHO KО-TE» с молочной начинкой; продукция ТМ «Махеевъ» — джем «Клубничный», майонез «Провансаль», горчица «Русская» и кетчуп «Томатный».
    6. Аделя Абдуллина на выставке «Золотая осень». предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"
  6. На соусном производстве бренда «Махеевъ» запущены три новых линии:

    — линия по выпуску джемов в дой-паках по 300 граммов производительностью 33 000 килограммов в сутки;

    — линия по выпуску томатной продукции в дой-паках по 300 граммов производительностью 33 000 килограммов в сутки;

    — линия автоматической сборки продукции для электронной коммерции.
  7. Кондитерская фабрика ESSEN выпустила в 2024 году новинку в серии «ДаЁжъ! Wafer Bar» — батончики с изюмом и арахисом. Внутри батончика содержится дробленый жареный арахис, изюм, пять слоев хрустящих вафель, мягкая карамель.

    Еще одна сладкая новинка от ESSEN — вкусовая линейка мини-десертов Bon Bonel. Это покрытый молочным шоколадом десерт, внутри которого нежное рассыпчатое мультизлаковое печенье и тянущаяся сливочная карамель. Для любителей шоколадного вкуса выпускается Bon Bonel с большим количеством какао.

    Кроме того, в феврале линейка ТМ Cho Ko-Te пополнилась новым 42-граммовым шоколадным батончиком с молочной начинкой. В его составе 30% молока, он богат кальцием.
    8. Реальное время / realnoevremya.ru
  8. Департамент коммерческой недвижимости «Эссен Продакшн АГ» — «Эссен Девелопмент» — продолжает развивать торговые центры и заявил себя как участник рынка складской недвижимости. На текущий момент в портфеле коммерческой недвижимости «Эссен Продакшн АГ» 48 действующих объектов общей площадью 335 тысяч квадратных метров в 27 городах пяти субъектов Российской Федерации. Это 43 торговых центра, два офисных центра и два складских комплекса.

    На стадии строительства находятся еще пять объектов совокупной площадью 53 тысячи «квадратов»: торговый центр в Лаишево (1,4 тыс. кв. м), два склада в Казани (46 тыс. кв. м в совокупности), склад в Елабуге (3,8 тыс. кв. м) и торговый центр в Набережных Челнах (2,8 тыс. кв. м).
  9. Торговый центр «ЭССЕН» в Йошкар-Оле вновь открылся после реконцепции и реновации фуд-корта. Это один из крупнейших ТЦ столицы Марий Эл, где посетителям предлагается не только сделать покупки, но и провести время с комфортом, и совершить гастрономическое путешествие. На фуд-корте представлены десятки ресторанов и кафе, включая филиалы крупных федеральных сетей. В скором времени здесь ожидается еще несколько громких открытий.

    Горожане уже признают: обновленный торговый центр — настоящее «третье место» в городе, где можно всей семьей провести целый день и ни на секунду не заскучать.
    10. Торговый центр «ЭССЕН» в Йошкар-Оле вновь открылся после реконцепции и реновации фуд-корта. предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"
  10. В условиях переориентировки торговых потоков АО «Эссен Продакшн» не только не сократило, но и увеличило свой экспортный портфель. Сегодня соусы, джемы, приправы «Махеевъ» и кондитерские изделия фабрики ESSEN поставляются в 42 страны мира. Среди них и европейские страны (государства Балтии, Германия, Канада, США, Греция, страны Скандинавии и Восточной Европы), и привычные партнеры по СНГ (Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Молдова), и крупные партнеры в странах Азии и Глобального Юга (Китай, Южная Корея, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Вьетнам).
    11. Соусы, джемы, приправы «Махеевъ» и кондитерские изделия фабрики ESSEN поставляются в 42 страны мира. скриншот из видеоролика "Махеевъ"
  11. Благотворительный фонд «Махеевъ» оказал помощь различным организациям и частным лицам на сумму почти в 25 миллионов рублей. Это спортивные организации (детско-юношеский лыжный клуб Елабуги, спортивные школы города, бассейн «Кама»), музыкальные и общеобразовательные школы, семьи с детьми, нуждающиеся в оплате дорогостоящего лечения, местная организация ветеранов, фонд защиты животных «Верность» и другие. Для Елабужской ЦРБ на средства организации приобретено медицинское оборудование, а в Детскую республиканскую клиническую больницу привезены подарки для всех юных пациентов на День защиты детей и к Новому году.

Реклама. АО «Эссен Продакшн АГ»

Людмила Губаева

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