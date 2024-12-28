Любимый бренд россиян, экспорт в 42 страны и новые производственные линии
Итоги 2024 года на «Эссен Продакшн АГ»
Богатый урожай наград, лидерство в рейтингах и любовь россиян, новые проекты и неустанное развитие — год на АО «Эссен Продакшн АГ», как всегда, прошел активно и плодотворно. Департамент коммерческой недвижимости компании развивает новое направление — складские помещения — и продолжает строить и реконструировать районные торгово-развлекательные центры. Компания получила премию «Реальный рейтинг», возглавив поволжский деловой рейтинг предприятий пищевой промышленности. Ни на день не останавливается работа благотворительного фонда «Махеевъ» — на помощь елабужским семьям, детскому спорту, больницам и школам направлено почти 25 миллионов рублей. Подробности — в обзоре «Реального времени».
- «Махеевъ» вновь признан любимым брендом россиян. В рейтинге «20 любимых брендов», который ведет агентство Online Market Intelligence, в номинации «Майонез» вот уже четвертый год подряд лидирует «Махеевъ». В номинации «Кетчупы и другие соусы» кетчуп «Махеевъ» вот уже семь лет держится на втором месте.
Чтобы сохранять лидерство, бренд продолжает развивать линейку продуктов и год от года улучшать рецептуры. Сейчас в ассортименте «Махеевъ» 10 видов майонезов, включая классический, оливковый, с лимонным соком, горчичный, сметанный, с перепелиным яйцом и постные варианты. Ассортимент кетчупов включает 10 разновидностей.
- АО «Эссен Продакшн АГ» стало лауреатом деловой премии «Реальный рейтинг» в номинации «Пищевая промышленность». Премия вручается крупнейшим предприятиям Приволжского федерального округа, лидирующим в различных отраслях по итогам расчета рейтинга. Формула расчета учитывает показатели бизнеса, доступные по открытым источникам: размер активов компании, чистую прибыль, рентабельность, объем уплаченных налогов, выручку. Учредитель премии — издание «Реальное время». Награду получать в Казань приезжал коммерческий директор АО «Эссен Продакшн АГ» Николай Орлов. Он высказал свое мнение:
— Премия «Реальный рейтинг» — действительно реальная. Мы победили в номинации, где было три очень сильных конкурента. И несмотря на трудности нынешнего года, мы идем с приростом.
- Видеоролик «Вы тоже это чувствуете?», созданный для продвижения бренда «Махеевъ», получил серебряную награду в категории Visual Effects на конкурсе «МИКС Россия». На этом конкурсе эксперты креативной индустрии выбирают самые инновационные и результативные проекты года в сфере digital-коммуникаций. Команда АО «Эссен Продакшн АГ» и рекламное агентство «Восход» создали анимационный ролик, в котором широко использовались нейросетевые технологии.
— Идея ролика в том, что он должен передавать яркие эмоции от вкусовых ощущений, которые дарят людям продукты «Махеевъ». В нем нет ничего лишнего, отвлекающего от этих чистых эмоций, — комментирует директор по коммуникациям АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина.
- Проект мерчандайзинга «Эссен Продакшн АГ» победил в отраслевом маркетинговом конкурсе POPAI RUSSIA 2024. Проект «Мотивация — ключ к успешному мерчандайзингу» реализовала в 2023—2024 годах компания R!evolution. Его разрабатывали эксперты направления мерчандайзинга и BTL АО «Эссен Продакшн АГ», а в жизнь воплощали пять крупных федеральных агентств.
Целью было улучшить выкладку товаров брендов «Махеевъ» и «Эссен», увеличить продажи, при этом сохранить бюджет. Проект длится уже год — с октября 2023 года. Итоги, которые были получены летом 2024-го, показали впечатляющие результаты в федеральных торговых сетях («Лента», «О’кей», «Магнит», «Метро», «Ашан»). Например, работа с выкладкой кетчупов «Махеевъ» в сети «Лента» в марте — апреле 2024 года позволила увеличить продажи продукта в полтора раза!
- Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» получила множество наград на конкурсе товаров, участвовавших в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2024». Победили в своих номинациях как хиты кондитерской фабрики ESSEN, так и полюбившаяся россиянам классика бренда «Махеевъ».
Серебряной медалью были отмечены вафельные конфеты с карамелью и кокосом «КАК ТАК?». Золотые награды получили шесть продуктов: новая конфета из линейки «ДаЁжъ!» с карамелью, изюмом, арахисом и криспи, молочный шоколад «CHO KО-TE» с молочной начинкой; продукция ТМ «Махеевъ» — джем «Клубничный», майонез «Провансаль», горчица «Русская» и кетчуп «Томатный».
- На соусном производстве бренда «Махеевъ» запущены три новых линии:
— линия по выпуску джемов в дой-паках по 300 граммов производительностью 33 000 килограммов в сутки;
— линия по выпуску томатной продукции в дой-паках по 300 граммов производительностью 33 000 килограммов в сутки;
— линия автоматической сборки продукции для электронной коммерции.
- Кондитерская фабрика ESSEN выпустила в 2024 году новинку в серии «ДаЁжъ! Wafer Bar» — батончики с изюмом и арахисом. Внутри батончика содержится дробленый жареный арахис, изюм, пять слоев хрустящих вафель, мягкая карамель.
Еще одна сладкая новинка от ESSEN — вкусовая линейка мини-десертов Bon Bonel. Это покрытый молочным шоколадом десерт, внутри которого нежное рассыпчатое мультизлаковое печенье и тянущаяся сливочная карамель. Для любителей шоколадного вкуса выпускается Bon Bonel с большим количеством какао.
Кроме того, в феврале линейка ТМ Cho Ko-Te пополнилась новым 42-граммовым шоколадным батончиком с молочной начинкой. В его составе 30% молока, он богат кальцием.
- Департамент коммерческой недвижимости «Эссен Продакшн АГ» — «Эссен Девелопмент» — продолжает развивать торговые центры и заявил себя как участник рынка складской недвижимости. На текущий момент в портфеле коммерческой недвижимости «Эссен Продакшн АГ» 48 действующих объектов общей площадью 335 тысяч квадратных метров в 27 городах пяти субъектов Российской Федерации. Это 43 торговых центра, два офисных центра и два складских комплекса.
На стадии строительства находятся еще пять объектов совокупной площадью 53 тысячи «квадратов»: торговый центр в Лаишево (1,4 тыс. кв. м), два склада в Казани (46 тыс. кв. м в совокупности), склад в Елабуге (3,8 тыс. кв. м) и торговый центр в Набережных Челнах (2,8 тыс. кв. м).
- Торговый центр «ЭССЕН» в Йошкар-Оле вновь открылся после реконцепции и реновации фуд-корта. Это один из крупнейших ТЦ столицы Марий Эл, где посетителям предлагается не только сделать покупки, но и провести время с комфортом, и совершить гастрономическое путешествие. На фуд-корте представлены десятки ресторанов и кафе, включая филиалы крупных федеральных сетей. В скором времени здесь ожидается еще несколько громких открытий.
Горожане уже признают: обновленный торговый центр — настоящее «третье место» в городе, где можно всей семьей провести целый день и ни на секунду не заскучать.
- В условиях переориентировки торговых потоков АО «Эссен Продакшн» не только не сократило, но и увеличило свой экспортный портфель. Сегодня соусы, джемы, приправы «Махеевъ» и кондитерские изделия фабрики ESSEN поставляются в 42 страны мира. Среди них и европейские страны (государства Балтии, Германия, Канада, США, Греция, страны Скандинавии и Восточной Европы), и привычные партнеры по СНГ (Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Молдова), и крупные партнеры в странах Азии и Глобального Юга (Китай, Южная Корея, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Вьетнам).
- Благотворительный фонд «Махеевъ» оказал помощь различным организациям и частным лицам на сумму почти в 25 миллионов рублей. Это спортивные организации (детско-юношеский лыжный клуб Елабуги, спортивные школы города, бассейн «Кама»), музыкальные и общеобразовательные школы, семьи с детьми, нуждающиеся в оплате дорогостоящего лечения, местная организация ветеранов, фонд защиты животных «Верность» и другие. Для Елабужской ЦРБ на средства организации приобретено медицинское оборудование, а в Детскую республиканскую клиническую больницу привезены подарки для всех юных пациентов на День защиты детей и к Новому году.
Реклама. АО «Эссен Продакшн АГ»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.