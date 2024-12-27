В Татарстане руководство фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 47 млн рублей
Следственные органы подозревают трех руководителей компании ООО «СК Поволжье» в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 47 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год они внесли заведомо ложные сведения в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с 38 контрагентами.
- На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
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