В Татарстане руководство фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 47 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Следственные органы подозревают трех руководителей компании ООО «СК Поволжье» в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 47 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год они внесли заведомо ложные сведения в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с 38 контрагентами.

На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Анастасия Фартыгина