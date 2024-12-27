В Норвегии объяснили, почему не помогли морякам российского судна Ursa Major

Норвежская компания Bulkship Management, владелец судна Oslo Carrier 3, сообщила, что отказалась оказать помощь российским морякам с «Урса Майор», поскольку к месту ЧП направлялось другое спасательное судно. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Ранее пресс-служба «Оборонлогистика» заявила, что норвежское судно не приняло на борт моряков, находящихся в опасной ситуации, что, по их мнению, является нарушением Международной конвенции о спасании от 1989 года.

В компании пояснили, что Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене распорядился не принимать экипаж, так как спасательное судно уже находилось в пути.

В процессе спасения никто из экипажа не пострадал, и условия для спасательной операции были благоприятными. Судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 были спасены, а двое считались пропавшими без вести.

Кремль назвал вопиющим случаем и нарушением всех норм отказ норвежского судна принять на борт российских моряков, тонущих в Средиземном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию для журналистов.



Анастасия Фартыгина