Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с кончиной бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Об этом говорится в послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.

— Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем. На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения ее интересов на мировой арене, — говорится в послании Владимира Путина.

Президент России также отметил значительный вклад Манмохана Сингха в укрепление российско-индийских отношений.

— Большой личный вклад он внес и в упрочение дружественных отношений между нашими странами, их выведение на уровень особо привилегированного стратегического партнерства, — подчеркнул Путин.

Рената Валеева