В Набережных Челнах обновили маршрутную сеть общественного транспорта
Исполком Набережных Челнов представил обновленную маршрутную сеть, которая начнет действовать с 1 января 2025 года. Новая сеть разработана на основе существующих маршрутов с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров, заверили в пресс-службе.
Для удобства жителей нумерация маршрутов сохранена, за исключением маршрута №22, который теперь будет называться №7.
В 2025 году в Набережных Челнах стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 40 рублей за одну поездку, а при оплате проездным на 100 и более поездок — до 30 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по тарифам.
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