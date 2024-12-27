В Набережных Челнах обновили маршрутную сеть общественного транспорта

Исполком Набережных Челнов представил обновленную маршрутную сеть, которая начнет действовать с 1 января 2025 года. Новая сеть разработана на основе существующих маршрутов с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров, заверили в пресс-службе.

Для удобства жителей нумерация маршрутов сохранена, за исключением маршрута №22, который теперь будет называться №7.

В 2025 году в Набережных Челнах стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 40 рублей за одну поездку, а при оплате проездным на 100 и более поездок — до 30 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по тарифам.

Рената Валеева