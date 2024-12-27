В Казани открываются новогодние елочные городки с праздничной программой

Фото: Максим Платонов

В нескольких районах Казани начнется открытие елочных городков, где горожане смогут насладиться зимними гуляньями и встретиться с Дедом Морозом. В рамках новогодней программы жители смогут потанцевать под веселые песни и принять участие в праздничных мероприятиях. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Первая елка открылась в Приволжском районе в 17.00 возле домов №47 и №49 по улице Рихарда Зорге. Следующее открытие состоялось в 17.30 в поселке Вознесенское на улице Нардуган, 45. В парке у ЖК «Светлая долина» торжественное мероприятие начнется в 19.30.

Кроме того, в 19.00 на Советской площади развернется уличное шоу, а в 20.30 праздничные события пройдут в сквере на улице Мира в Дербышках. На территории Казанского кремля новогодние ярмарки будут работать до 22.00.



Анастасия Фартыгина